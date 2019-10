Anguita diu que el seu nou càrrec no condicionarà l'activitat del Sipaag

El president del Sindicat del Personal Adscrit a l’Administració General (Sipaag), Lluís Anguita, afirma que la plataforma no es veurà condicionada per la seva designació com a cap de seguretat de l’edifici del Govern. En aquest sentit, Anguita explica que en cap cas s’ha «venut» a l’Executiu pel seu nou càrrec i que el sindicat mantindrà la seva activitat en la defensa dels drets dels seus afiliats. «La meva feina al capdavant del sindicat continuarà exactament igual», afirma Anguita, en resposta a la notícia publicada ahir pel Diari d’Andorra.

«Si d’aquí a un temps estem callats, aleshores que diguin el que han de dir», diu el màxim responsable del Sipaag, que assegura que la independència de l’agrupació segueix intacta. «Encara que jo sigui el president del Sipaag, hi ha una junta», recorda Anguita, que al mateix temps assegura que ja fa més d’un mes que s’està ocupant de fer les tasques de seguretat. Paral·lelament, també duu a terme les tasques de xòfer.

Anguita explica que la idea de crear un Departament de Seguretat ja havia sorgit fa anys i que de fet hi havia un projecte que preveia posar-lo en marxa, tot i que segons el president del Sipaag va quedar aturat per la decisió de l’exministra de la Funció Pública, Eva Descarrega.

Pel que fa a aquesta nova àrea, Anguita, que la liderarà, afirma que encara hi ha serrells per tancar i per anar concretant en els pròxims dies, com ara els aspectes relacionats amb la gestió de les càmeres, els protocols, els uniformes i quina quantitat de personal és necessari per posar-lo en marxa. «Ara el que s’està fent són les coses ben fetes», conclou el president del Sipaag.