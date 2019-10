Els germans Casal, «perjudicats» pel nou format de competició

El corredor de la Federació Andorrana de Muntanyisme (FAM), Marc Casal, va considerar que el canvi de circuit que hi va haver en la passada temporada, en la qual es van fer canvis en el model de competició, «ha fet que en sortíssim una mica perjudicats perquè tots corríem en la mateixa categoria i en una classificació general».

Així mateix, va indicar que «hem seguit fent les curses que fèiem fins ara però com que ha entrat gent d’altres disciplines, al final, a la classificació general hem quedat més enrere». En aquest cas, va acabar en 24a posició. Malgrat això, va considerar que «no és una temporada dolenta perquè tot i que al principi em va costar perquè vaig arribar amb massa càrrega, després vaig començar a recuperar les bones sensacions». «A mesura que ha arribat la temporada, he anat trobant el punt bo de forma, amb dades a la mà puc estar satisfet, he estat entre un dos i un 10% dels primers, uns bons barems perquè hem d’estar a un 16%», remarcava i reiterava que «la valoració és bona, els números hi són però com que hi ha més gent, amb el mateix resultat entren molts més corredors». Pel que fa al futur, vas subratllar que ara toca descansar uns mesos perquè «em costa mantenir-me motivat».

Per un altre costat, Òscar Casal va considerar que «mirant les classificacions, evidentment et perjudica». «Al final és bo per la competició, reuneix més quantitat d’atletes a les curses», reiterava i assegurava que «en el global de l’esport, no ha anat malament». «En aquest nivell, vols córrer contra els millors, he fet una temporada satisfactòria», afegia després d’haver estat 21è. Així mateix, a diferència del seu germà, ara descansarà uns 10 dies i després ja se centrarà en la pretemporada.

Per la seva part, Imma Parrilla, va considerar que la temporada «no ha anat gaire bé» però que «estic contenta, perquè vaig començar lesionada». «He pogut fer la Copa d’Andorra i curses internacionals però una sempre intenta fer-ho millor, s’ha d’aprendre de la temporada i mirar d’arribar bé de cara a la pròxima, amb l’anèmia controlada», remarcava.