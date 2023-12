La setmana passada es va celebrar amb molt èxit a Barcelona l’esdeveniment Tech Spirit Barcelona, coincidint amb el desè aniversari del Tech Barcelona, l’associació privada sense ànim de lucre que vertebra l’ecosistema tecnològic i digital de la ciutat, i que no ha deixat de créixer des del seu naixement.

La Llotja de Mar va reunir durant dos dies una gran representació del panorama emprenedor i de la innovació de Barcelona. Recordo molt bé els inicis del Tech Barcelona, quan es deia Barcelona Tech City, on la Mar Galtès, actual directora de desenvolupament corporatiu, i que vaig conèixer quan em va fer una entrevista en el suplement d’economia de La Vanguardia (d’on era la periodista experta en empresa i tecnologia), em va explicar aquest projecte, juntament amb el seu CEO, Miquel Martí. Des del principi em va agradar molt el concepte de reforçar Barcelona com a referent al panorama digital i tecnològic internacional, ja que quan viatges pel món i parles de la ciutat, molts emprenedors i nòmades digitals la veuen com un lloc estratègic per desenvolupar els seus projectes a Europa. També perquè des de l’any 2015, juntament amb tres socis més, vàrem crear el primer Pledge Fund a Espanya, anomenat Lánzame Capital, en què presentàvem a la nostra comunitat les startups a les quals vèiem més potencial. D’aquesta manera ens acompanyaven en la inversió, i aconseguíem crear com un club d’inversors, primer a Barcelona i després de tot arreu, i algunes d’aquestes startups han crescut i també han estat, i estan, al Tech Barcelona.

La idea de crear comunitat, no només catalana sinó internacional, està donant molt bons resultats, com demostra el fet d’haver catalitzat amb èxit processos d’innovació conjuntament amb les corporacions i grans companyies, a més de fomentar l’emprenedoria, potenciar el talent de molts dels joves, i no tan joves, que s’instal·len al Campus del Pier1 i que ha anat ampliant-se al Pier3 i al Pier7 per rodejar-se d’altres empreses i emprenedors amb una visió innovadora i de col·laboració.

La quarta edició de Tech Spirit Barcelona, conjuntament amb Tech Barcelona, va tenir una afluència notable d’emprenedors, empreses i inversors, amb quasi 9.000 registres per participar-hi, i es van tractar temes com la intel·ligència artificial, la computació quàntica, la tecnologia en salut, la cultura digital, la sostenibilitat o l’emprenedoria, entre d’altres. Allà vàrem poder coincidir amb gent que conec de fa temps com Ana Maiques, cofundadora de Neuroelectrics, o Carlota Pi, cofundadora i presidenta d’Holaluz. També amb Mateo Valero, director del Barcelona Supercomputing Center; Enric Delgado, CTO d’IBM Espanya; Pablo Calier, responsable de Data Analytics & IA a Google Cloud Iberia, o Ferran Soriano, CEO del Manchester City FC, on en una molt interessant intervenció va afirmar que fa 20 anys el futbol el gestionava la gent del futbol i que ara els grans clubs miren, amb major o menor encert, de ser disruptors al negoci, aplicant també nous processos, tecnologia, enfocament a l’espectacle i entreteniment.

En definitiva, són ja 10 anys de vida del Tech Barcelona, amb més de 1.400 socis d’entre els quals formo part, i el suport de 90 empreses, posicionant-se com a segon Hub preferit a la Unió Europea pels fundadors d’startups per sisè any consecutiu, segons Startup Heatmap Europe 2023. Aquí a Andorra també comptem amb iniciatives força interessants com l’Actinn, el Cluster de tecnologia i innovació, del qual cada vegada formem part més emprenedors i empreses del país i de fora, o l’Andorra Sports Cluster, que es posiciona com a referent en el sector d’esport, de manera innovadora i sostenible, i també com a referent pels esportistes que veuen com un avantatge competitiu l’ecosistema andorrà.