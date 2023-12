Nadal és una època ideal per retrobar-nos amb nosaltres mateixos, reflexionar sobre els objectius assolits al llarg de l’any i preparar-nos per rebre amb energia positiva el nou any.

En aquests dies tots estem pendents de les compres, d’organitzar dinars i sopars..., però vull convidar-te que per un moment t’oblidis de tot i pensis només en tu. Que et facis tota mena de preguntes per reflexionar sobre com ha estat aquest any per a tu.

T’invito a reflexionar en què vols per a la teva vida, quina petjada vols deixar en aquest món, què faràs per ser feliç i dedicar-te al que t’apassiona, què faràs perquè el nou any no sigui un més al calendari i a la teva vida.

Fer una reflexió a final d’any és una pràctica d’atenció plena que ens ajuda a fer un seguiment del nostre creixement personal al llarg de l’any passat i a sentir-nos agraïts.

Si li permetem, el temps pot passar molt ràpidament. Per això és important dedicar temps a reflexionar sobre els nostres èxits passats i aprendre dels alts i baixos de la vida.

L’autoreflexió també ens pot ajudar a entrar en un espai de gratitud que ens ajudi a comprendre millor el capítol següent de la nostra vida.

Hi ha moltes maneres de reflexionar sobre el nou any, des d’escriure un diari fins a respondre una sèrie de preguntes.

No hi ha una forma correcta o incorrecta, només hem de trobar el millor mètode que ens funcioni.

Dit això, la meva manera preferida de reflexionar és escriure un diari. Simplement, agafo paper i bolígraf i deixo que la meva ment divagui sobre el que he fet en els darrers 12 mesos. Acostumo a acabar amb cinc pàgines de records, èxits i lliçons apreses. M’encanta rellegir aquestes pàgines al final de cada any!

Prendre consciència és el primer pas, després podem actuar per canviar.

Així, final d’any és el moment ideal per reflexionar sobre allò que hem viscut i projectar allò que volem per al futur. En aquest sentit, us proposo una sèrie de preguntes que us faran pensar i us ajudaran a tancar el cicle d’un any i començar el nou amb bon peu:

• Si haguessis de descriure l’any, en una paraula, quina seria?

• Què ha estat difícil aquest any?

• Qui t’ha donat allò que necessitaves aquest any? Qui t’ha donat suport?

• Quin ha estat el teu dia preferit de l’any?

• Com pots portar al nou any més del que t’ha fet sentir bé en aquest?

• Quins reptes has superat aquest any? Què n’has après?

• Quines noves habilitats has après? Com vols continuar desenvolupant-les durant el nou any?

• Quin és el teu record preferit d’aquest any?

• Quins nous hàbits has iniciat? Com continuaràs treballant-hi l’any vinent?

• De què et sents més orgullós d’aquest any?

• Què has après sobre tu mateix aquest any?

• Com han crescut les teves relacions (amics, família, parella) aquest any?

• En què has fallat aquest any? Com t’has ‘tornat a aixecar’ després?

• Què hauries fet de manera diferent? Què en pots aprendre?

• Quin consell et donaries a tu mateix fa un any?

• Què no ha sortit bé aquest any? Què esperaves que no passés? Què ha passat pel que no estaves preparat? Com pots estar agraït per aquestes situacions? Quines lliçons has après?

• Quines coses saps que pots fer millor l’any vinent?

• Què ha passat aquest any pel qual et sents agraït? Escriu-ne 20.

Pensa en les respostes que has donat a les preguntes anteriors i pensa com pots aportar més del que et fa sentir bé l’any vinent. Potser significarà més temps amb els éssers estimats, més viatges o més experiències noves. Potser es tracta de descansar més, establir límits i donar prioritat al temps tot sol.

Per què és important reflexionar? La reflexió és un procés fonamental per al creixement personal i professional. En fer-ho, podem identificar els nostres encerts i errors, les nostres fortaleses i debilitats i prendre decisions més encertades en el futur. A més, la reflexió ens ajuda a ser més conscients de les nostres emocions i pensaments, cosa que ens permet tenir una millor relació amb nosaltres mateixos i amb els altres. I a més, assolir un millor equilibri a la nostra vida.

Però és important no només fer-ho en aquestes dates sinó incorporar-ho al teu dia a dia, ja que això t’ajudarà a reflexionar sobre la teva vida i els teus objectius, i t’inspirarà a prendre millors decisions.

Recorda que:

• Tot i les dificultats que enfrontem, sempre hi ha alguna cosa per la qual estar agraïts. En practicar la gratitud, podem canviar la nostra perspectiva i enfocar-nos en les coses positives que tenim a la nostra vida.

• L’escolta activa és clau en les nostres relacions amb els altres, i que per tenir una comunicació efectiva hem d’aprendre a escoltar amb atenció i empatia.

• La felicitat no és un estat permanent, sinó que és un procés que requereix esforç i dedicació. Reflexiona sobre les coses que realment et fan feliç i aprèn a enfocar-t’hi.

• Els nostres pensaments i emocions tenen un impacte directe a la nostra salut i benestar, així que et convido a practicar la meditació i el mindfulness per enfortir la teva ment i millorar la teva qualitat de vida.

Així, una bona manera d’acabar l’any és recordar les coses que agraeixes. Encara que pensis que l’any passat va ser difícil, ja que t’ajudarà a estar agraït fins i tot en els anys més difícils i t’ajudarà a començar el nou any amb una millor mentalitat.

Un nou any és un nou començament, però només si tu fas que ho sigui. Aprèn del passat, recorda què has aconseguit i mira cap al futur. I sempre que puguis, tracta de treure un somriure a la cara d’algú, comparteix els teus triomfs, ajuda a qui et necessiti i tracta de marcar cada dia a la vida d’algú, veuràs que no hi ha millor sensació.

Brindem perquè el 2024 cada desafiament sigui una oportunitat per créixer i cada èxit motiu de celebració!

Feliç 2024!!!