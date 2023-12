Bon Nadal i bones festes! Ens trobem ara en aquesta època de l’any en què ens retrobem amb els nostres estimats, on ens reunim per menjar i celebrar la fi de l’any i donar la benvinguda a l’any entrant. És, certament, una de les èpoques més emotives de l’any, però, per desgràcia, cada cop més suposa un privilegi, doncs són molts els que, per un motiu o un altre, no poden celebrar el Nadal. Malauradament, podria escriure un llibre sencer sobre la desigualtat que generen aquestes dates, però en el dia d’avui em centraré en un dels col·lectius més invisibles d’aquestes festes: la gent gran.

Segons dades de l’INE, a Espanya són més de dos milions les persones majors de 65 anys que es troben en soledat durant aquestes dates, experimentant sentiments de tristesa i abandonament, resultant en una depriment experiència d’una festivitat marcada per l’amor i l’alegria. És per aquest motiu que s’han creat diverses iniciatives per a poder fer front a aquesta situació i, concretament, n’hi ha dues que m’han marcat especialment.

En la voràgine del Nadal, on les llums enlluernen i l’esperit festiu inunda els cors, sovint oblidem la importància de la connexió intergeneracional. Aquest any, us convido a considerar una iniciativa senzilla però significativa: «Cartas a un Abuelo». Adopta un Abuelo, una organització que connecta joves voluntaris amb persones grans que viuen soles o en residències, ha ideat aquesta commovedora proposta.

Imagina el somriure que il·luminarà el rostre d’un avi en rebre una carta plena d’afecte i ànim a Nadal. Pots compartir alguna cosa sobre tu mateix, els teus plans pel nou any o simplement expressar bons desitjos. L’important és transmetre afecte i proximitat a aquells que més ho necessiten.

Cada paraula que plasmes a la carta pot ser una centella de llum a la vida d’un avi que potser es sent oblidat o solitari durant aquestes dates. La màgia de Nadal no només resideix en els regals materials, sinó també en els regals del cor, i una carta escrita amb sinceritat pot ser un dels regals més preuats.

D’altra banda, malgrat no es vulgui reconèixer, una part important de la mostra d’afecte al Nadal és l’intercanvi de regals, i sovint es passa per alt un fet crucial: molts majors encara creuen en la màgia de Nadal. La campanya «Els Grans També Creuen als Reis Mags», impulsada per Mensajeros de la Paz, s’erigeix com un recordatori commovedor d’aquesta realitat.

Aquesta iniciativa busca recollir i lliurar regals a aquells majors que, per diverses raons, no rebran cap obsequi a Nadal. Ja sigui perquè manquen de familiars propers, resideixen en residències de gent gran o enfronten situacions de pobresa, la campanya busca il·luminar les seves vides amb un gest d’afecte.

Donar articles senzills però significatius, com ara roba, llibres, jocs o productes d’higiene, o involucrar-se en el procés d’embolicar, classificar i distribuir els regals, són formes tangibles de participar en aquesta campanya. A través d’aquestes accions, es teixeix un pont de generositat que transcendeix les barreres generacionals i socioeconòmiques.

Malgrat que amb el temps s’hagi contaminat pel consumisme i la grandiositat, l’essència del Nadal recau senzillament en l’amor: amor als pares, amor als fills, amor a la parella, però, per sobre de tot, amor al proïsme. No hem d’oblidar que el privilegi d’uns no oculta la desgràcia d’altres, i és per això que és responsabilitat nostra, o millor dit, és humà contribuir al fet que tota persona pugui gaudir d’aquestes festes plenes de joia. És ben cert que aquestes iniciatives són una gota d’aigua en un oceà, però, citant a l’Atles dels Núvols, que és un oceà sinó una multitud de gotes? Junts, farem recordar al món que els grans també creuen.