Després de la saturació democràtica que s’ha viscut aquest any cal agafar aire i armar-se de paciència. El 2024 és l’any més important de la mateixa història del principat. Possiblement, des de la Constitució de 1993 que no tenim un repte tan important.

Andorra ha viscut en aquests darrers 12 anys un creixement espectacular, segurament podem dir que de forma antinatural i tot. Des de l’obertura de capital estranger, les coses estan anant molt ràpid i potser, fins i tot, sense poder posar fre. Fins ara, els Andorrans hem tingut un lloc paradisíac, on la calma, la seguretat i l’harmonia han format part de les nostres vides.

A finals de 2024 s’espera que se celebri el referèndum que validi o no l’Acord d’associació amb la Unió Europea. En aquest acord, Andorra perdria gran part del control de les fronteres. Lliure circulació de persones, béns i serveis. Aquest fet pot suposar una pèrdua increïble de poder adquisitiu per part dels petits comerciants i autònoms. L’entrada al mercat andorrà sense barreres d’empreses europees pot eliminar gran part de la classe benestant andorrana. Un segon fet important és que, sense el control de les fronteres, hi pugui haver un increment de la inseguretat o, fins i tot, dels impostos. Una cosa fonamental que es perdria és la capacitat d’elaborar polítiques públiques; tot el que estigui escrit a l’acord no pot ser modificat per cap llei del Consell. La pèrdua de sobirania seria un fet.

Ara bé, després de l’empatx d’eleccions i veient com han disminuït les participacions electorals, hi ha la sensació que aquest referèndum sigui pres com un altre plebiscit més, i no ho és. Andorra s’hi juga tot.

Està en joc la nostra continuïtat com a cultura única, està en joc la nostra llengua, la nostra integritat territorial, la nostra atmosfera. Si ens posem tècnics i avorrits, podem afirmar que ens juguem el control de les nostres fronteres, ens juguem el qui entra i pot establir-se al nostre país, ens juguem la nostra seguretat, la dels nostres fills i nets.

Aquest referèndum europeu no contempla partits, ideologies o personalismes. Aquest referèndum contempla a totes les persones que han construït aquest país, a totes aquestes persones que hem crescut en aquesta atmosfera de seguretat. Aquest referèndum ha de servir per a protegir a tots aquells que han invertit al país, també a tots aquells que tenim família, amics i tenen petits negocis o treballen.

En definitiva, aquest referèndum ha de servir per a veure quina Andorra es dibuixa per als propers anys. S’ha de veure si els andorrans volen continuar vetllant per una Andorra segura, protectora i amable; o triar dibuixar una Andorra completament oberta i diferent, on els nostres trets distintius desapareguin, i convertir-nos en una regió més d’altres.