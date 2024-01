Avui comença el Dakar, el primer gran esdeveniment esportiu global de l’any, que per cinquena vegada es farà sobre les dunes i les pistes d’Aràbia Saudita. La competició de motor més dura del món comptarà aquest any amb un nou rècord de participants, amb un total de 778 entre pilots i copilots, dels quals 135 seran debutants, tindrà un total de 187 equips. El Dakar es desenvoluparà durant més de 7.891 quilòmetres de llarg a llarg d’Aràbia Saudita en 12 etapes i un pròleg, on la navegació juga un paper crucial al Ral·li Dakar. Amics i grans pilots i esportistes com Nani Roma, Laia Sanz, Isidre Esteve, Albert Llovera, Nandu Jubany o Margot Llobera, amb els que coincidim quasi cada any també a la Gala de El Mundo Deportivo o altres esdeveniments esportius i mediàtics, sempre m’expliquen amb passió el que suposa competir en aquesta gran aventura, els riscos als quals s’enfronten, el talent i l’experiència necessària per ser competitiu o la duresa del desert, però els enganxa, i malgrat les dificultats, sempre volen repetir. Inclús algun any, juntament amb altres esportistes i periodistes, vàrem plantejar-nos acompanyar algun equip (fent el seguiment, no participant) en aquesta aventura, potser algun any ho farem. A diferència d’altres curses, en què els competidors segueixen un camí clarament marcat, el Dakar es destaca pel format off-road i l’èmfasi en la navegació. L’habilitat per navegar de manera eficient és clau des d’una perspectiva estratègica. L’elecció de rutes, la gestió del temps i la presa de decisions en funció de la informació del llibre de ruta són factors que influeixen en el rendiment general d’un competidor. A més dels roadbooks, els pilots utilitzen brúixoles i sistemes de GPS per mantenir-se en la direcció correcta. La combinació de totes aquestes eines de navegació és essencial per superar amb èxit les etapes del Ral·li Dakar.

L’andorrà Albert Llovera, amb l’equip Fesh Fesh, afrontarà el seu novè Dakar, el sisè en camions, repetint amb Ford Trucks España, al costat de la seva neboda Margot, que com a bona motorista, és experta en navegació, té experiència i que ja ha estat en diversos equips, competint un any de copilot. La innovació també està molt present al Dakar. Audi participa per tercera vegada al Dakar amb el seu Audi RS Q e-tron de propulsió elèctrica per lluitar per la seva primera victòria absoluta al ral·li. El Team Audi Sport acumula quatre victòries d’etapa el 2022 i fins a 15 podis el 2023. Al Dakar 2024, l’objectiu serà lluitar per la victòria confiant una vegada més en l’experimentat trident de pilots com Carlos Sainz, Stephane Perterhansel i Mattias Ekström. En xifres, més de 400 vehicles es llançaran sobre les dunes d’Aràbia Saudita, entre motos, cotxes, quads i camions. Hi haurà 42 vehicles més Challenger i 36 SSV, una mica més petits que els Ultimate, mentre que hi haurà 66 cotxes clàssics i 14 Dakar Classic que participaran en la prova Dakar Classic, adaptada a cotxes d’època. Més de 120 mitjans de comunicació de 33 nacionalitats i 560 periodistes registrats cobriran aquesta nova edició del Dakar. També els 3.000 nòmades, que són els mecànics, tècnics, metges i personal de servei viuen durant tot el ral·li al campament mòbil del Dakar i cada dia es traslladen en avions militars o per carretera des del punt de sortida a l’arribada. Com a dada de l’impacte mediàtic que té la competició, la setmana passada l’organització va registrar fins a 316 milions de reproduccions de vídeo a través de les diferents xarxes socials, i una difusió d’almenys 4.200 hores en programes de televisió l’any passat, el que demostra que més enllà del gran espectacle esportiu, el ral·li és també força rendible per les marques i els patrocinadors.