Aquesta setmana, en plena celebració de la Supercopa de futbol a l’Aràbia Saudita, hem conegut la notícia de què Dubai tindrà probablement el seu propi equip de bàsquet i entrarà a competir a l’Eurolliga la temporada 2024-2025. I és que l’Eurolliga, després de tots els canvis que ha sofert a nivell executiu, està treballant intensament per dur a terme la seva expansió internacional més enllà d’Europa. El país del Pròxim Orient, segons fons de diversos mitjans, ofereix una aportació econòmica de 150 milions d’euros repartits durant les pròximes sis temporades, el qual suposaria una important injecció per la competició i els clubs, i a més, podria albergar també un nou format curt dins la mateixa temporada, la Supercopa, semblant a la que s’està celebrant actualment a l’Aràbia. Si no hi ha novetats, sembla que els clubs que componen la comissió negociadora amb l’Eurolliga, integrada per Panathinaikos, Bayern Múnic, Barça i Fenerbahçe, aprovaran l’entrada del nou club dubaití després de moltes discussions i de les reticències inicials. És evident que l’estratègia de la millor competició de bàsquet fora de l’NBA, aposta per l’expansió territorial i la venda dels drets televisius a nivell global, condicionada per la injecció econòmica important que suposarà l’entrada d’un equip de Dubai, que amb tota seguretat, serà molt competitiu. I a mitjà termini, l’objectiu seria expandir-se, creant una altra lliga amb sis equips, amb la participació d’algunes ciutats com Doha, Riyadh i Abu Dhabi. A part dels 150 milions d’euros que ofereix Dubai, i de tramitar la inscripció d’un club a la competició de bàsquet, també s’ha proposat albergar dos Final-Four, cosa que en principi, l’Eurolliga s’hauria negat. I és que el gran problema estructural que està tenint el bàsquet professional a Espanya i Europa és la manca d’ingressos, que fa que molts clubs tinguin pèrdues cada temporada. L’obertura a l’Orient Mitjà es veuria com una oportunitat de fer sostenible la mateixa competició, ampliant el mercat i introduint aquest esport amb força com ja s’ha fet amb altres com el futbol, tenis o les competicions de motor. No només seria important l’aportació econòmica, sinó també pels acords que poden esdevenir del pacte entre les parts. L’impacte de la marca Eurolliga augmentaria gràcies a la seva exposició al Pròxim Orient, a més d’obrir la porta a nous patrocinadors, com Fly Emirates, interessat a ser espònsor del torneig, aprofitant que el contracte amb Turkish Airlines finalitza el 2025. Per fer una mica d’història, recordem que l’Euroleague es va fundar a la temporada 2000-01 agafant el relleu de l’antiga Copa d’Europa. Nosaltres, amb el Joventut de Badalona, vàrem guanyar la màxima competició a nivell de clubs la temporada 1994-95 en plena transformació del torneig, i ja posteriorment, de la temporada 2016-2017, el nombre d’equips i el format va canviar totalment per un acord comercial amb IMG. Tanmateix, aquesta setmana, s’ha anunciat l’acord aconseguit amb Motorola pel qual la companyia americana es convertirà en el soci prèmium de telèfons mòbils intel·ligents de les dues competicions de clubs de bàsquet més importants del continent, l’Eurolliga i l’Eurocopa, fins i tot 2026. Fruit d’aquesta col·laboració, s’espera que més endavant s’anunciïn iniciatives dirigides a millorar l’experiència dels aficionats. Motorola, que des del 2014 forma part del conglomerat tecnològic xinès Lenovo, ha establert en els darrers anys acords de col·laboració amb altres organitzacions dedicades a l’esport com Fórmula Un, Ducati Corse, Chicago Bulls, Milwaukee Bucks, LaLiga i els San Diego Pares, entre d’altres. Sense dubte, una bona notícia per una competició que té el seu màxim exponent en la Final-Four que se celebrarà aquest any a Berlín, on tant Reial Madrid com FC Barcelona tenen opcions de ser-hi.