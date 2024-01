Aquesta setmana he estat seguint per streaming algunes de les conferències del Fòrum Internacional de Davos (avui és el darrer dia), a través de la seva web weforum.org, i m’han semblat molt interessants, sobretot des del punt de vista dels desafiaments que tenim com a societat i que són difícils de digerir per la velocitat a la qual es produeixen, com els relacionats amb el canvi climàtic, amb esdeveniments climàtics extrems cada cop més freqüents, i que està provocant una pèrdua de la biodiversitat i el col·lapse de certs ecosistemes o la pèrdua de recursos naturals. L’altre tema del qual tothom parlava és l’impacte de la intel·ligència artificial a tot el món. En concret, em va encantar la taula rodona d’ahir titulada «la tecnologia en un món turbulent», oferta per Sam Altman (director executiu d’OpenAI), Marc Benioff, Julie Sweet, Jeremy Hunt, Fareed Zakaria i Albert Bourla, on, més enllà de parlar de tecnologia, es va posar el focus en la necessitat d’influir en l’àmbit governamental sobre la utilització de la intel·ligència artificial per beneficiar la humanitat, introduint regulacions internacionals de forma àgil que ens protegeixin del potencial que té la IA per crear desinformació o manipulació informativa, entre moltes altres amenaces. També va ser enriquidora la conferència sobre com millorar la competitivitat de les empreses als «clústers» industrials, oferta per Zhang Lei, Sonsoles Garcia, Nobumitsu Hayashi, Martin Brudermüller, Jacques Vandermeiren i Elena Cherneygracias.

L’optimització dels models energètics, com la descarbonització, l’estandardització de processos o la utilització de tecnologies com el blockchain a la cadena de subministraments, van ser temes destacats, i l’excessiva regulació i burocratització existent a Europa, un dels frens per al creixement econòmic de les empreses, i per tant per a la implantació d’energies i tecnologies verdes. Aquest Fòrum de Davos 2024 ha estat una oportunitat més per reflexionar sobre els desafiaments claus del món, marcat per les grans tensions geopolítiques actuals, però també per tendències que definiran el futur. L’esdeveniment, que organitza «World Economic Forum» ha reunit més de cent governs, les principals organitzacions internacionals i prop de 1.000 empreses, així com líders de la societat civil, emprenedors tecnològics i socials i mitjans de comunicació, encara que per mi, el que m’aporta més valor són les intervencions dels executius de les companyies, la dels líders socials i la dels joves emprenedors, més que la dels polítics, que sovint diuen obvietats més adreçades als seus propis partits i votants que a solucionar problemes. Fem una mica d’història: el fòrum de Davos va néixer el 1971 a Ginebra com una organització sense ànim de lucre amb la idea inicial de ser independent, imparcial i no lligada a interessos concrets. El seu fundador, Klaus M. Schwab, un professor de la Universitat de Ginebra, va convidar 445 executius de companyies europees a una trobada sobre gestió empresarial al Centre de Convencions de Davos. La seva idea inicial era introduir la «filosofia americana» a l’hora de gestionar companyies europees. Segur que no pensava que aquella reunió donaria lloc a una cimera internacional d’aquesta dimensió. L’any passat el fòrum va aconseguir les audiències globals més grans de la seva història. En total, es van comptabilitzar més de 5 milions de visualitzacions dels panells públics emesos per streaming, més 1,4 milions de visites a l’agenda de l’esdeveniment i 8,5 milions de consultes de la seva pàgina web. A més, els vídeos del fòrum a xarxes socials van superar els 45 milions de visites. En definitiva, sempre em sembla interessant participar i escoltar en primera persona les conferències d’aquest i d’altres fòrums internacionals, amb uns speakers de primer nivell i així poder crear-nos una opinió molt més formada i global.