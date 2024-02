Ho sabem. No és un problema únicament nostre, sinó que passa –malauradament– a moltes democràcies del món: l’abstenció juvenil a les eleccions és preocupant, ja que –tot i que crec que no en són conscients– la no participació pot tenir conseqüències a llarg termini per a la democràcia. Què passarà si tota aquesta joventut continua amb la desafecció a la política any rere any i no vota quan té oportunitat? Què passaria si no s’exerceix el dret a vot i l’abstenció és molt major que el percentatge de gent que si hi ha anat? Doncs que perdem representativitat. Perdem democràcia.

L’altre dia llegia als mitjans de comunicació que a les darreres comunals el segment de gent que menys va votar van ser els homes d’entre 18 i 25 anys. L’informe, fet pel departament d’Estadística, detallava que un 62,6% dels votants masculins en aquesta franja d’edat es van abstenir i que a la següent, dels 26 als 35 anys, el percentatge va ser del 58,2%. És a dir, un total de 6.122 persones de 30.401 que ho podien fer.

Què no hi hagi interès en la política ho atribueixo a la percepció que es té d’ella, potser massa complexa i allunyada dels interessos quotidians que tenen els joves avui en dia. Necessitem polítiques que afavoreixin que els que van marxar tornin i els que estan al país tinguin facilitats per poder desenvolupar el seu projecte de vida aquí. Més facilitats, per exemple, en convalidacions de titulacions universitàries a nivell europeu; més oferta d’estudis acadèmics; més facilitats per emancipar-se i sobretot més bones condicions salarials i menys ofertes de ‘becari’.

I com no s’aposta per donar solucions efectives a aquestes problemàtiques del dia a dia del jovent del nostre país, entenc perfectament que la desconfiança vers els polítics i les institucions vagi en augment i finalment es tradueix en aquesta alta abstenció.

Per combatre aquesta desafecció crec que és important invertir en programes d’educació que fomentin la consciència política des de ben petits. Si ens expliquen a l’escola per a què serveix la política i com pot canviar el rumb de les nostres vides potser canviaria alguna cosa. Necessitem eines per entendre el sistema polític, els drets, l’impacte de les accions en la societat i com això es trasllada al present i al futur.

Part d’aquesta tasca l’assumim des de la Joventut Socialdemòcrata d’Andorra. Volem contribuir en fer arribar l’interès per la política als joves, que ens expliqueu els problemes que teniu, que busquem solucions plegats i, sobretot, entendre que des de la JSA tenim l’oportunitat de traslladar els grans problemes de la joventut directament a la política, ja sigui a nivell de partit, comuns o al Consell General.

Necessitem diversitat d’opinions, varietat de perspectives i assegurar la salut de la nostra democràcia. Recordeu que la vostra participació pot contribuir a la millora de la comunitat.