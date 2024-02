Com destacàvem en l’article anterior, tot just fa cinc anys presentàvem el Projecte Marca Andorra, iniciativa encaminada tant a conscienciar a la nostra ciutadania de les virtuts, els valors i els atractius que com a país ens caracteritzaven i que ens havien d’ajudar a definir la nostra identitat i a retrobar-nos amb el nostre sentiment de pertinença, com alhora a trobar el camí per dotar al país dels mecanismes capaços de donar-nos prou visibilitat internacional com per atreure turisme, talent i inversió de prou qualitat com per assolir l’objectiu de diversificar i, per tant, consolidar la nostra economia.

Justament, una de les virtuts d’aquest projecte és com premonitòriament i a partir de la idea central d’Equilibri, ja un any abans de la pandèmia, posava en valor el que ha vingut a representar Andorra en l’era postcovid: un entorn natural en què els espais oberts, l’aire pur i la qualitat de vida han cotitzat a l’alça, a part d’altres atractius més ‘tangibles’, és clar, però que en tot cas queda demostrat amb l’arribada creixent de nous residents i de turistes durant els darrers tres anys.

El Projecte 14, prenent com a referència aquest meravellós escenari natural en el qual vivim, consistia en l’atracció d’esdeveniments On-Brand que contribuïssin al posicionament de la Marca Andorra i que fossin escalables en els mercats estratègics. La idea era que dits esdeveniments se centressin en àrees concretes com l’esport i el benestar, encara que també introduïa la discapacitat i la cooperació internacional, aspectes que ens acosten a conceptes més humans i convivencials com el mindfulness, la sostenibilitat, la inclusió, l’accessibilitat o la solidaritat, tot enquadrat en la idea de ser un petit gran exemple visible al món quina idea central fos aquest ‘equilibri’, l’estabilitat, la convivència harmoniosa alineada amb determinats valors i el resultat que n’obtindrien tots els beneficiaris que l’experimentessin.

Ningú pot negar avui la capacitat organitzativa d’Andorra a l’hora de gestionar esdeveniments de tota mena, encara que si en algun àmbit hem destacat i alhora amb repercussió internacional, és en els esports de neu i muntanya. Ho hem pogut comprovar un cop més en la darrera prova del Campionat del Món d’esquí femení organitzada a Soldeu, una més de les moltes proves ja organitzades amb èxit i que ben segur no serà la darrera. Tot va començar l’any 2006 amb la primera candidatura a organitzar un Campionat del Món, en què ningú encara ens coneixia ni valorava prou, encara que la perseverança i la il·lusió ens va portar a aconseguir organitzar finalment proves del Campionat d’Europa, l’any 2008, 2009, 2010, 2011 i 2013, per acabar fent un pas endavant aconseguint organitzar les finals de la Copa d’Europa masculina i femenina l’any 2014, 2015, 2018 i 2022. A nivell de Copa del Món, varen organitzar les proves del 2012 i 2016, per culminar-ho amb les Finals masculina i femenina l’any 2019 i 2023. Ara l’horitzó està l’any 2029 i ben segur que estem més preparats que mai per optar a organitzar els mundials d’esquí alpí masculí i femení AWSC Andorra 2029, ha de ressonar fort a la nostra ment perquè amb l’ajut de tots, aquest somni de tot un país es faci realitat.

Resulta indubtable que en termes de repercussió els esdeveniments vinculats a l’esquí són clarament On-Brand. Si finalment se’ns adjudiquen els mundials, hem de pensar que la duració dels mateixos mobilitza durant dues setmanes a més de 750 atletes de més 70 països, amb un equip humà de més de 500 voluntaris i de 1.000 professionals de la comunicació acreditats, amb retransmissions a més de 100 canals de TV, i tot per abastar 13 curses en set disciplines diferents.

Evidentment, hi ha moltes altres iniciatives en què Andorra s’ha anat fent fort organitzativament parlant i que també van adquirint cada cop més repercussió. Hem organitzat proves d’Ironman, d’Ultra Trail, de ciclisme en carretera i muntanya, de motos de trial outdoor i indoor, a més de campus d’estiu i tants d’altres, però per a ser honestos el Projecte 14 reclama una reflexió que ens porta molt més enllà de l’esport.

En el seu moment, una majoria de ciutadans vàrem triar com idea central de la Marca Andorra l’Equilibri –Balance en terminologia anglesa–. En aquest sentit, el Projecte 14 es nodria no només d’esdeveniments esportius, clars dinamitzadors d’una passió que desperta com cap altra el sentiment de pertinença, encara que també, perquè no dir-ho, comporta un important retorn econòmic. Efectivament, aquest projecte posava també èmfasi en la salut i benestar, i amb raó, donat que disposem d’un sistema de salut capdavanter a nivell mundial, però alhora tenim un dels índexs d’aire pur més alts del món a més de ser, competint amb els japonesos, els que gaudim d’una major longevitat. Si això ho combines amb la preocupació creixent de l’ésser humà per tenir cura de la salut i dels avenços en la investigació biomèdica, especialment en el camp de la genòmica, que està generant autèntiques expectatives per millorar la qualitat i expectativa de vida de les persones, tenim tots els elements per a construir un missatge i desenvolupar tot un seguit d’iniciatives i d’esdeveniments On-Brand que puguin donar una visibilitat al país també en aquest àmbit, tal com ja ho està intentant fer la iniciativa publicoprivada Andorra Health Destination. Aquí realment encara hi ha molta feina a fer. Ajudarà molt l’arribada d’iniciatives formatives i d’investigació en l’àmbit de la salut així com centres mèdics de referència internacional.

Però el Projecte 14 també es fixava com a objectiu, en aquest context en què Andorra hem decidit que representi l’equilibri en cos, ànima i ment, destinar part dels nostres esforços organitzatius i divulgatius, allò que toca més a l’àmbit més espiritual, que remou l’ànima i la consciència dels éssers humans i que ens acosta al nostre vessant més solidari, i on Andorra, perquè no, hi pot aportar el seu granet de sorra i esdevenir referència. Perquè no treballar en el desenvolupament d’esdeveniments també On-Brand encaminats a promoure internacionalment tot allò que gira al voltant de la discapacitat i de la necessitat d’inclusió. O perquè no promoure iniciatives també d’abast internacional i clarament On-Brand en l’àmbit del reequilibri entre les diferents poblacions del món per a combatre la desigualtat i impulsar la cooperació internacional d’una forma organitzada i eficaç?

En canvi, en la promoció d’esdeveniments per a potenciar, atreure i acollir talent, especialment en l’àmbit digital i de les noves tecnologies no escatimem esforços, tant a nivell públic com privat.

Vet aquí la raó per la qual reivindico la creació d’una Oficina de la Marca Andorra. Perquè cal objectivar el missatge que Andorra té l’oportunitat de llançar al món. Més enllà de la necessitat de consolidar la nostra economia, que cal continuar treballant i reforçant, cal també trobar l’equilibri amb els valors que dimanen del vessant més solidari i altruista de l’ésser humà, doncs Andorra també és ànima, una ànima forta i generosa que l’hauria de poder legitimar a impulsar iniciatives també en aquests àmbits.

Potser algun dia una guspira d’inspiració porti a aquells que organitzen el país a adonar-se de la importància d’un organisme que ajudi a definir i a impulsar els missatges que volem llençar al món. Entretant, continuarem reflexionant al voltant dels diferents projectes que podrien ajudar a construir aquest missatge On-Brand!