Exercir un bon lideratge no sols pot transformar les nostres vides, sinó també la de les persones que ens envolten. No és necessari estar al capdavant d’un gran equip o una empresa per a ser un bon líder; n’hi ha prou amb convertir-se en el líder de la nostra pròpia vida. Autoliderar-nos per a inspirar a uns altres és la clau d’un lideratge exemplar. Tots som líders de la nostra pròpia vida, i cada dia representa una gran oportunitat per a liderar-nos a nosaltres mateixos i influir positivament en la vida dels altres.

Al llarg del meu camí i experiència, he forjat la meva pròpia visió del que significa ser un bon líder. No obstant això, en aquest article m’agradaria reflexionar sobre una característica que, sota la meva opinió, tots els líders haurien de posseir: predicar amb l’exemple. Això significa ser un model del que diem, fer el que instem a uns altres a fer i ser coherents amb els nostres pensaments, paraules i accions.

Per exemple, si afirmem preocupar-nos pel benestar del nostre equip, però després no mostrem interès per com se senten o no observem les seves interaccions entre ells i no actuem, la nostra preocupació es quedarà en meres paraules buides. D’igual manera, si respectem el nostre propi temps, també hem de respectar el temps dels membres del nostre equip.

És fonamental qüestionar-nos quin exemple estem donant a través de les nostres paraules, accions, comportaments i actituds, ja que tot això té un impacte en el nostre entorn. Fins i tot el mal exemple és, en si mateix, un exemple. La coherència personal, manifestada a través d’una actitud que exemplifica les nostres paraules, principis i valors, és més poderosa que qualsevol discurs. Així que, converteix-te en allò que desitges veure en els altres i estaràs més a prop de ser un líder exemplar.