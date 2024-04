La Convenció sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat de les Nacions Unides, aprovada el 13 de desembre del 2006, va marcar un canvi crucial cap a una comprensió dels drets humans universal, indivisible i interdependent per a les persones amb discapacitat. Aquesta convenció reconeix a les persones amb discapacitat com a titulars de drets humans, capacitades per participar activament en les decisions que afecten les seves vides. Enfronta les barreres de la societat, com ara les actituds negatives i els obstacles físics, com a principals impediments per al ple gaudi dels seus drets.

Andorra va signar i ratificar aquesta convenció el 27 d’abril del 2007 i el 10 d’octubre del 2013, respectivament, entrant en vigor el 10 d’abril del 2014. Malgrat això, en deu anys, poc s’ha fet per a implementar-la completament. Tot i les lleis locals com la Llei de Drets de Garantia de les Persones amb Discapacitat del 2002 i la Llei d’Accessibilitat del 1995, les modificacions posteriors no han estat suficients per abordar les necessitats actuals.

La Llei 13/2019, per a la igualtat de tracte i la no-discriminació, va millorar la tutela dels drets de les persones amb discapacitat, però encara es troben àrees sense cobrir, com la Llei del Notariat. Tot i això, s’ha de reconèixer el paper actiu de les associacions locals en la promoció dels drets del col·lectiu, aportant suggeriments i propostes per avançar en la implementació de la Convenció.

Malgrat alguns progressos, encara hi ha reptes pendents, com s’ha vist en qüestions d’accessibilitat, com les restriccions en les compres per a persones amb discapacitat visual o de l’acompliment del dret de vot sense dependre de tercers. Queda clar que es necessita un esforç continu per garantir una inclusió efectiva i l’accés universal per a les persones amb discapacitat.

Progressistes-SDP sempre estarem al costat de la inclusió de les persones i de l’accés universal i independent de les persones amb discapacitat.

Marc Latorre, membre de la CPN de Progressistes-SDP