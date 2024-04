Aquesta setmana, la nostra firma va assistir a la ponència del Sergio Álvarez-Teleña que es va desenvolupar en el marc de la jornada de tecnologia i innovació en la gestió d’actius digitals.

En la seva ponència, es va rellevar que, si bé amb la digitalització ens proveïm de solucions a implementar en els nostres problemes del dia a dia de forma vertical, aquest no és un model escalable perquè a cada problema s’ha d’executar una solució que no podrà superposar-se a les ja existents.

En canvi, amb l’algoritmització sí que podem interconnectar tots els nòduls d’informació per tal de fer una única plataforma capaç de gestionar totes les eines que ens permetin el bon funcionament de les nostres organitzacions.

Entre aquests exemples, es va parlar del llibre «L’home que va resoldre el mercat» de Gregory Zuckerman que explica la història del matemàtic James H. Simmons que va aconseguir generar rendiments anuals ingents a través del seu fons Medallion.

El que vam extreure de la ponència és l’assumpció de què en els anys vinents es continuaran donant avenços tecnològics que influiran significativament en la relació entre els algoritmes i la digitalització.

A tall d’exemple, resulta palès com els algorismes són fonamentals per processar grans volums de dades digitalitzades de manera eficient.

Així, constatarem com no existeix una dicotomia entre l’algoritmització, sinó que la coexistència haurà de ser evident per tal d’aprofundir en les seves interseccions i les seves sinergies.

Un altre exemple és el desenvolupament de la intel·ligència artificial més avançada i sofisticada que podria conduir a la creació d’algoritmes encara més precisos i amb més capacitat d’adaptació. Aquests algoritmes podrien aprofitar encara més les dades digitalitzades per a executar tasques complexes, com el reconeixement de patrons, la presa de decisions autònoma i la generació de contingut.

Per tant, existeixen infinituds d’avenços tecnològics que actualment es troben en evolució i que podrien tenir un impacte significatiu en la relació entre els algoritmes i la digitalització en el futur, però que no plantegen una rivalitat, sinó una cruïlla de camins inevitable.