Si els andorrans han exercit dues vegades el dret a vot durant l’any 2023, els catalans no seran menys. Aquest 12 de maig estan citats a urnes després de les Eleccions Generals i Municipals del passat 2023, i qui sap si estem davant d’una altra convocatòria d’eleccions generals.

L’escenari polític i electoral ha canviat de 2021 fins ara, tant és així que és difícil preveure un govern estable després de les eleccions.

La primera clau resideix en qui liderarà l’espai Nacionalista català, si Junts o ERC. Seguint les enquestes i les tendències de les passades eleccions, ERC és l’espai més perjudicat i aquesta formació passaria de ser segona força pràcticament empatada amb Junts, a tercera força, perdent uns 6 o 8 diputats. Seguint la tendència, Junts lideraria l’espai nacionalista. També cal entendre que Junts és qui té més presencia a més municipis, és dir el factor territorial juga a favor.

La segona clau és el PSC. Dit partit guanyarà les eleccions, però no esta clar si podrà aconseguir els acords necessaris per a governar. Aquest partit treu rèdit electoral a les zones més urbanes, per lo tant, obté un gran nombre de vots de l’àrea metropolitana de Barcelona i les principals capitals de província.

Cal remarcar l’estabilització de PP i Vox, que es repartiran els diputats a parts similars. A la vegada que pot entrar el quart partit nacionalista català, Aliança Catalana.

Ara bé, el que ja sembla encaminat per a fer Govern és la formula següent; PSC + ERC+ Comuns i CUP. Aquest tripartit amb l’ajut extern de la CUP és la formula que té més probabilitats de dur-se a terme.