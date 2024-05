El passat 11 d’abril el Chapter Andorra Esade Alumni vam organitzar una sessió amb Andrés Raya (professor associat adjunt del departament de Direcció de Persones i Organització a ESADE), titulada: «El líder en un món nou. Hacker, mentor, humil, inclusiu, femení, humà».

Per a mi va ser un honor poder conduir l’acte amb una persona a qui admiro i considero un mentor. El vaig conèixer durant la meva formació el 2019 al curs de Liderazgo Influyente, Up & Across d’ESADE, ell era el director del programa i jo em trobava en el moment de canvi en la meva carrera professional. Més endavant, el 2021 em va donar l’oportunitat de participar en aquest programa com a Coach. Sempre li estaré agraïda.

Vivim en un món nou (guerres, malalties, revolució digital...) amb un repte demogràfic, en una societat angoixada, amb nous models d’èxit i d’oficina, amb temps accelerats.

Avui liderar és més complex que abans, perquè el poder és més complex, on el compromís substitueix l’obligació i l’èxit rau en la col·laboració i en compartir coneixements per aprofitar la revolució digital.

Estem obligats a un esforç d’adaptació sense precedents. Un temps transformador com el Viatge de l’Heroi. Un moment en què és clau comprendre qui som realment, què podem aportar i per a què.

El nou lideratge serà hacker, viral, obert, horitzontal, mentor, inclusiu, altruista, humil i femení. Serà digital, però sobretot humà.

El líder hacker tindrà un enfocament creatiu, col·laboratiu, adaptatiu, escalable i ràpid per pensar contínuament «out of the box». En un nou model d’empresa, innovadora, flexible, amb cultura del canvi, on la clau serà identificar el talent (on recursos humans jugarà un paper renovat i els empleats un nou rol). Amb un lideratge humà, social i cultural. On la cultura serà la paraula clau, la digitalització l’eina, però el motor de totes les persones.

Els canvis ja són aquí, però molts encara estan per venir. S’estima que quasi dos terços dels nens que van començar l’escola el 2016 tindran feines que encara no existeixen . I en 20 anys, el 90% de les feines requeriran alguna habilitat digital. Digitalitzar-se o morir. Així, anirem de les softs-skills a les digital-skills.

D’aquí els triatletes digitals, absorbint les funcions d’estrateg, innovador i driver digital. Un nou líder triatleta, híbrid, entre el món físic i el virtual, més psicòleg que pur tècnic, estratègic, empàtic, flexible, comunicador, gestor de la diversitat, ràpid en presa de decisions, líder i seguidor, capaç de reinventar-se, mantenint la motivació, el rendiment, actuant en el benestar dels stakeholders.

Un líder mestre, coach i mentor (inspirador i influent), àgil (centrat en objectius), networker, humà, humil (posant nosaltres per sobre del jo), femení (clau en el lideratge modern), gestor de la igualtat, la inclusió i l’aliança entre generacions (talent Serior, Boomers, GenX, Millenials i GenZ), on la confiança serà un valor-habilitat clau del lideratge.

Ser líder no significa ser un superheroi, sinó tenir una visió, saber-la comunicar d’una manera apassionant i involucrar a altres persones per a produir un canvi positiu en l’entorn. La feina que hem de fer és abans de res sobre nosaltres mateixos, en un món tan canviant on l’educació permanent haurà de convertir-se en una pràctica de vida, un procés intencional, el motor principal del qual serà l’individu.

Així, en lloc d’intentar viure sense patiment hem d’aprendre a viure el patiment d’una manera diferent, utilitzant-lo per créixer i crear noves possibilitats. Quan l’adversitat truqui a la porta, recordem les paraules de Sigmund Freud: «He estat afortunat, a la vida res no ha estat fàcil per a mi».