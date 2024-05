En el món dels acords, els contractes i les promeses solem trobar frases en llatí que sonen importants, intel·lectuals i, per què no, una mica misterioses. Una d’elles és el famós «mutatis mutandis», que literalment significa «canviant el que s’ha de canviar». A priori, sona bé, oi? Un lema perfecte per a la flexibilitat i l’adaptació en els nostres pactes. Però, a la pràctica, què s’amaga darrere d’aquestes paraules tan solemnes?

En realitat, «mutatis mutandis» pot ser un amic o un enemic, depenent de la intenció amb què s’utilitzi. Per un costat, pot ser una eina útil per a adaptar un acord a circumstàncies no previstes, permetent certa flexibilitat sense haver de reescriure tot el document. Per exemple, si un contracte parla de lliurar 1.000 pomes vermelles, però a la temporada només n’hi ha 800, el «mutatis mutandis» ens permetrà canviar la quantitat sense alterar l’essència del pacte.

Però, d’altra banda, «mutatis mutandis» també pot ser un paravent per a amagar canvis importants, per a diluir obligacions o per a deixar marge a la interpretació subjectiva. Un exemple clar seria un acord prematrimonial que estableix un repartiment de béns «mutatis mutandis» en cas de divorci. Què significa exactament «mutatis mutandis» en aquest cas? Quin pes es dona a cada factor per a determinar el repartiment? La vaguetat del terme pot donar lloc a disputes i frustracions en el futur.

En definitiva, «mutatis mutandis» és com un comodí en el joc dels acords: pot ser útil per a la flexibilitat, però també pot ser arriscat si s’utilitza de manera abusiva. Abans d’acceptar un «mutatis mutandis» en un acord, cal analitzar en detall què s’ha de canviar, com s’ha de canviar i quines són les implicacions d’aquests canvis. No ens deixem enganyar per les paraules llatines: en el món dels contractes i acords, la claredat i la precisió són sempre els millors aliats.

I recordeu: si no esteu segurs del que significa «mutatis mutandis» en un acord, consulteu un advocat o un professional competent. No val la pena arriscar-se a malentesos o interpretacions errònies per culpa d’una frase en llatí.