Com cada any, diumenge passat al matí vaig assistir a la Fira del Bestiar d’Ordino. Estava força animada. Tot i estar molt ennuvolat i feia una miqueta de fred, el temps va aguantar i no va ploure fins a la tarda, de la qual cosa em vaig alegrar molt perquè vaig poder gaudir després de la subhasta de vaca Bruna d’Andorra, que, per cert, em va sorprendre molt en veure superar els 6.000 euros un mascle de raça bruna d’Andorra d’uns 600 quilograms si no recordo malament. Quanta carn!

Com anava dient, vaig poder gaudir de l’espectacle del grup folklòric Lous Cadetouns de Soustons, que va estar espectacular. Meravellós veure el gran domini que aquests nois tenien de les xanques i també algú d’Ordino. Fins i tot, feien salts i altres coses amb ells, desafiant, d’aquesta manera, les lleis naturals de l’equilibri.

Més tard, hi va haver un Taller d’iniciació de xanques, a càrrec també de Lous Cadetouns.

Abans de l’espectacle vam poder veure el bestiar, tant gros com menut. Hi havia cavalls i egües, gallines i galls, conills, cabres, ovelles, vaques i bous, etcètera., i les diverses paradetes amb formatges, embotits, bijuteria, salses... I, per descomptat, els tallers de fusta, vitrall i ferro, entre d’altres, en els quals participaven els més menuts de casa.

Després, vam anar a prendre alguna cosa al Topic. Res d’especial: una cervesa, un bitter kas i unes olives.