Coincidint amb la presència d’una ossa per les nostres muntanyes, com per recordar el seu vincle amb les nostres creences ancestrals, l’Esbart Valls del Nord va representar l’espectacle “L’última ossa d’Ordino”, reconegut com a patrimoni immaterial de la humanitat per la UNESCO, a la Fira del Bestiar d’Ordino, un esdeveniment que destaca per la seva varietat d’activitats i per ser testimoni viu de les nostres arrels i tradicions.

Històricament, aquestes fires eren bàsiques per a l’economia, ja que permetien als pagesos vendre i adquirir bestiar, intercanviar béns i enfortir els vincles comunitaris. Avui en dia se celebren les fires d’Andorra la Vella, Canillo i, més recentment, la d’Ordino. Són una mostra del que representa el nostre sector primari i, alhora, un testimoni del llegat cultural. En una societat moderna com l’actual, el sector primari és bàsic per a la conservació dels prats i les muntanyes.

Els pagesos i ramaders són els nostres millors aliats en la preservació del medi ambient. Les seves activitats ajuden a mantenir net el sotabosc i a prevenir incendis forestals, preservant alhora la biodiversitat i l’atractiu dels nostres paisatges. Un aspecte que mereixeria suport a través d’una taxa turística repercutida directament al sector primari. Aquestes fires continuen sent una oportunitat de dinamització per a les economies locals, amb la venda de productes agrícoles i artesanals, i potenciant els productes de proximitat, tant per al consum personal com per al sector de la restauració.

Andorra té un ric llegat agrícola i ramader, i produeix productes de quilòmetre zero, com carn de qualitat, vi, trumfes, melmelades, mel i altres delícies locals.

Per què no ens plantegem, llavors, l’ampliació de les fires del bestiar a altres parròquies, recuperant així una tradició històrica?