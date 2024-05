«La Taula d’El Periòdic» és un moviment de professionals de diversos sectors compromesos amb Andorra que neix amb la voluntat de transmetre a la ciutadania, de manera clara i accessible, els reptes i oportunitats que se’ns presenten en un moment decisiu per al nostre país, amb l’acord d’associació amb la UE.

Més enllà d’una secció d’articles, la Taula d’El Periòdic es configura com un espai de diàleg i reflexió. Els seus membres, experts en diversos àmbits, aportaran la seva visió i experiència per enriquir el debat públic i promoure una discussió plural i respectuosa.

A través d’aquesta nova secció, la Taula d’El Periòdic oferirà articles que analitzen en profunditat aspectes concrets de l’acord. Aquests articles, fruit del debat i consens entre els membres de la Taula, es complementaran amb exemples i situacions reals contrastades, per tal que la ciutadania pugui entendre els impactes tangibles de l’acord en el seu dia a dia.

L’objectiu és superar la complexitat jurídica i política que sovint envolta els acords internacionals, i fer-los accessibles a tots els ciutadans.

La missió de La Taula d’El Periòdic és proporcionar informació neutra, veraç i contrastada, per tal que cada ciutadà pugui formar la seva pròpia opinió de manera responsable. Obrirem aquest procés amb una revisió de la legitimitat democràtica del referèndum amb la legislació actual, seguidament revisarem la fragilitat o solidesa de l’estructura de l’acord, i continuarem amb una revisió sectorial amb una elaboració de fitxes específiques d’avantatges, inconvenients, i implicacions socials i econòmiques.

La Taula d’El Periòdic vol ser una eina de divulgació al servei de la ciutadania, perquè es pugui prendre una decisió informada. .