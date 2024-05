Enmig d'una crisi de l'habitatge cada cop més sufocant, la pregunta sobre la regulació dels lloguers a Andorra –que els Progressistes hem plantejat nombroses vegades– emergeix novament com una necessitat ineludible. La proposta recentment presentada per Josep Maria Pla, exdirector de l'Institut de l'Habitatge, per limitar les pujades dels lloguers en la renovació de contractes és una iniciativa que no només és oportuna, sinó també crucial per mantenir l'estabilitat en un mercat immobiliari tens i per protegir els llogaters d'un possible augment desmesurat de les rendes. És, doncs, imperatiu actuar ara per garantir que l'accés a l'habitatge no esdevingui un privilegi sinó un dret.

Enfront de l'oposició d'alguns grups parlamentaris, especialment els de la majoria i Andorra Endavant, la necessitat d'intervenir en el mercat de lloguer és clara i urgent. L'experiència en altres països ens ha demostrat que la manca de regulació pot conduir a situacions insostenibles per a les famílies, amb increment desmesurat de les rendes que posa en risc la seguretat i l'estabilitat dels llogaters. En aquest sentit, cal recordar que la inacció –o esperar que el mercat es reguli per si mateix– no és una opció viable davant d'un problema tan urgent com el de l'habitatge, que d'una manera o d'una altra ja afecta negativament a una àmplia majoria de la ciutadania.

Tanmateix, és just reconèixer que les mesures recentment adoptades pel Govern, encara que arribin tard i semblin insuficients, són valentes i necessàries. L'anunci d'un pla per posar al mercat 1.500 pisos de lloguer en els propers tres anys, la cessió obligatòria temporal d'uns 800 pisos buits, la prohibició de noves llicències per a habitatge d'ús turístic o la suspensió d'inversió estrangera en habitatge són mesures que els Progressistes aplaudim perquè pensem que van en la bona direcció. Així mateix, la construcció d'habitatge a preus assequibles i la reactivació del Projecte de Borda de Sales, a Santa Coloma –que els Progressistes vam defensar en els programes electorals del 2015, del 2019 i del 2023– mostren un compromís real per abordar aquesta crisi de manera proactiva. No obstant, ens sembla que és hora d'afegir la regulació dels lloguers a aquest conjunt de mesures per garantir una solució completa i duradora.

Una regulació equilibrada dels lloguers no només protegeix els llogaters, sinó que també beneficia la societat en general. Limitar les pujades excessives fomenta l'estabilitat econòmica i social, ja que l'accés a l'habitatge digne és fonamental per al benestar de tota la comunitat. Aquesta mesura no s'ha de veure com una intervenció arbitrària, sinó com una garantia de justícia i equitat per a la ciutadania.

Demanem, per tant, que els grups parlamentaris –especialment els de la majoria– actuïn amb determinació, deixant de banda el mer tacticisme polític. Regular els lloguers a Andorra és una mesura imperativa per mantenir un equilibri just en el mercat immobiliari i assegurar que ningú es quedi sense un sostre digne. La crisi de l'habitatge no espera, i la implementació d'aquesta regulació és un pas crucial cap a un futur més equitatiu i habitable per a tots.