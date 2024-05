En l’artístic és ben sabut que el reconeixement no sempre arriba a la joventut. De fet, la història ha demostrat que molt sovint la fama arriba pòstumament, sent el cas de molts creadors que no van poder veure el seu nom brillar i van morir en la més absoluta pobresa, com és el cas de personatges com Miguel de Cervantes, Vincent van Gogh o Edgar Allan Poe. En el dia d’avui parlaré d’un dels autors que més han influït a la cultura actual i del que, molt probablement, no sereu conscients del seu reconeixement. Es tracta de H.P. Lovecraft.

Howard Phillips Lovecraft, nascut el 1890 a Providence, Rhode Island, és una figura central en la literatura de terror. Tot i que va viure i morir en plena obscuritat, la seva creació del «terror còsmic» ha deixat una empremta indeleble en la cultura popular i el gènere literari. Aquest estil, que destaca la insignificança de la humanitat davant un vast i aterridor univers, continua ressonant avui dia.

En el context de la primera meitat del segle XX, Lovecraft va escriure en una època d’avenços científics ràpids i desil·lusió amb les estructures tradicionals de poder i religió. Els seus relats, com ‘La crida de Cthulhu’, presentaven éssers antics i poderosos que encarnaven forces còsmiques incomprensibles, reflectint la por al desconegut. Publicat principalment a la revista pulp ‘Weird Tales’, Lovecraft mai va gaudir d’èxit comercial en vida, però la seva correspondència amb altres escriptors va ajudar a crear una comunitat literària que perpetuaria el seu llegat.

La influència de Lovecraft és evident en la cultura popular actual. Les seves obres han estat adaptades en pel·lícules, sèries, jocs de vídeo i literatura, demostrant la seva perdurable rellevància. Autors com Stephen King i Neil Gaiman han citat Lovecraft com una influència significativa, i el terror còsmic continua sent un subgènere popular.

Tanmateix, Lovecraft no està exempt de controvèrsia. Les seves opinions racistes i xenòfobes han portat a debats sobre com abordar el seu llegat. Reconèixer aquests prejudicis mentre s’aprecia la seva contribució literària és un equilibri delicat, però necessari.

H.P. Lovecraft ha deixat, doncs, un llegat complex però immortal en la literatura de terror. La seva habilitat per explorar les pors existencials i el desconegut continua fascinant lectors i creadors per igual. Malgrat els seus defectes personals, el seu impacte en el gènere del terror i la cultura popular és innegable i perdurable, i és necessari, com ja he mencionat, mantenir aquests llegats més enllà del temps.