Al mes de gener d’aquest 2024 es va marcar una fita en la història de la connectivitat sense fil. En el marc del CES 2024, la fira de tecnologia més important del món, que se celebra a Las Vegas, WiFi 7 es va convertir en una realitat oficial de mercat.

Juntament amb l’oficialització del nou estàndard, es va anunciar la certificació dels primers 18 dispositius compatibles. Entre les empreses que lideren aquesta primera onada es troben Asus, TP-Link i Netgear, cosa que demostra el compromís de la indústria. El desplegament ja està disponible en alguns dispositius, però es preveu que la seva adopció massiva es produeixi en els pròxims anys. Els fabricants d’equips ja estan començant a llançar rúters i dispositius i els proveïdors d’internet a desplegar xarxes.

Amb WiFi 7, les descàrregues lentes seran cosa del passat. La velocitat que s’aconseguirà serà fins a quatre vegades més del que ara tenim, suficients per descarregar pel·lícules en alta definició en qüestió de segons i ja no haurem d’esperar hores per actualitzar el software o descarregar jocs.

Amb una major capacitat la intercomunicació serà fluida i sense interrupcions en tots els dispositius, essent ideal per a llars amb molts aparells intel·ligents i domòtica, com ara llums, termòstats i càmeres de seguretat.

Pel que fa a la latència, que és el temps que triga un senyal a viatjar d’un punt a un altre, WiFi 7 és molt menor que WiFi 6, el que significa que gaudirem d’experiències de realitat virtual i augmentada més immersives i de partides en línia sense cap interrupció. Amb latència mínima les videotrucades passaran a ser d’alta qualitat i ens comunicarem sense talls ni distorsions en la imatge.

Les aplicacions seran en temps real, més eficients i amb una resposta instantània com les aplicades a la telemedicina, al control remot de robots o vehicles autònoms i per l’Internet de les coses (IoT) podrà ajudar a interconnectar milers de milions de dispositius simultàniament.

Pel que fa a l’impacte econòmic i social el WiFi 7 no només afectarà en la nostra vida personal, sinó que també tindrà incidència en l’economia i la societat, generant enormes ingressos i transformant la manera com interactuem i fem negocis.

WiFi 7 arriba amb la promesa de millorar la forma en què ens connectem a internet. Ofereix velocitats més ràpides, més capacitat i menor latència que les generacions anteriors, obrint la porta a un ventall de noves possibilitats.