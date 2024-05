La Taula d’El Periòdic

Avui ens centrarem en els aspectes pràctics per a la ciutadania que gaudiríem si Govern fes un referèndum realment democràtic -seguint les directrius de la Comissió de Venècia del Consell d'Europa-.



Un dels principals objectius que volen aconseguir les directrius internacionals és que, simplement, la ciutadania tingui la garantia que rep una informació equilibrada sobre allò que es vota en el referèndum. Que la ciutadania rebi tota la informació dels pros i els contres de votar SÍ i de votar NO, de forma que els votants tinguin accés a una informació equilibrada i de qualitat per prendre una decisió informada.

Si Andorra tingués una legislació conforme a les directrius internacionals sobre referèndums democràtics, la ciutadania tindríem assegurats:

- Un equilibri en la informació, inclús abans de la campanya electoral. De forma que els programes emesos per mitjans de comunicació públics garantirien un equilibri entre les opinions favorables al referèndum i les opinions contràries al referèndum, especialment durant les emissions informatives. És evident que la ciutadania andorrana avui no gaudeix d'aquest equilibri democràtic.

- Un finançament públic igual per als qui estan a favor i per als qui estan en contra del referèndum. Una igualtat de finançament per a les dues posicions que s'aplicaria tant a organitzacions ciutadanes com a partits polítics. És evident que la ciutadania andorrana avui no gaudeix d'igualtat de finançament per defensar el SÍ i el NO i que tot finançament va a parar a Govern en la seva campanya del SÍ.

- Durant la campanya electoral, la ciutadania gaudiria d'igualtat d'accés als programes dels mitjans públics tant dels defensors del SÍ com dels defensors del NO.

- Els recursos financers per a publicitat serien iguals per als defensors del SÍ i per als defensors del NO.

- Els recursos financers dedicats a la campanya electoral es publicarien i es podria veure la igualtat de recursos dedicats al SÍ i al NO.

- Qui, des de la seva posició de poder, violés el deure de neutralitat seria sancionat. En aquest sentit, les directrius estableixen clarament que les autoritats administratives tenen una obligació de neutralitat durant la campanya electoral per garantir la lliure formació de la voluntat de l'elector.

- A Andorra estaria prohibida la utilització de recursos públics amb finalitats de propaganda per part de les autoritats. Avui, Govern estaria lluny de complir aquesta obligació.

- La llei qualificada de referèndum establiria clarament quins són els efectes d'un referèndum vinculant. Què passa l'endemà del referèndum si surt SÍ? Què passa si surt NO? Quines matisacions serien aplicables? Què hauria de fer Andorra davant de la UE? Quant de temps hauria de passar abans que es pogués tornar a votar, en cas d'un NO, i un llarg etcètera dels efectes, de les regles de joc d'un referèndum vinculant.

- Andorra tindria un òrgan imparcial que verificaria la claredat i imparcialitat de la formulació de la pregunta de referèndum.

- Andorra tindria un òrgan imparcial que aportaria a la ciutadania una informació objectiva. La ciutadania rebria, amb prou temps, a casa seva una informació completa, una propaganda equilibrada de partidaris i adversaris. Andorra compliria amb la clara obligació de les directrius que el text que rebria la ciutadania no representaria tan sols el punt de vista de les autoritats (Executiu i Legislatiu) o dels qui els fa costat, sinó també de les persones que tenen una visió contrària, de manera equilibrada.

- Govern estaria penalitzat si manqués a l'obligació d'equilibri en les campanyes electorals del SÍ i del NO i a totes les altres obligacions d'equilibri.

- Les urnes mòbils del vot judicial estarien sotmeses a estrictes normes que evitarien tota possibilitat de frau.



Avui constatem:

- Que Govern està dedicant importants recursos públics a la propaganda del SÍ.

- Que els mitjans de comunicació públics emeten programes monopolitzats pel SÍ.

- Que Govern utilitza arguments en favor del SÍ sense haver fet cap estudi independent

d'impacte jurídic si surt SÍ

d'impacte jurídic si surt NO

d'impacte econòmic, macro-micro i per sectors actuals i futurs, si surt SÍ

d'impacte econòmic, macro-micro i per sectors actuals i futurs, si surt NO

d'impacte social si surt SÍ

d'impacte social si surt NO

- Que Govern no ha posat recursos financers a disposició dels defensors del NO per fer informes d'impacte jurídic, social o econòmic alternatius als que pugui fer Govern i amb un pressupost igual al dels defensors del SÍ.



Serveixi aquesta anàlisi per evidenciar que el comportament de Govern està lluny de ser el que haurien de tenir si el referèndum de l'acord d'associació fos democràtic. I serveixi per il·lustrar l'impacte que la manca de democràcia impacta en la ciutadania i en la seva llibertat de formació d'opinió i de vot lliure.