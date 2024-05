El craving és el conjunt d’emocions i sensacions que condueixen a l’abandonament de l’abstinència per part de la persona. Per això mateix és imprescindible saber com funciona per a no sucumbir quan aparegui. No importa l’addicció que tinguem: si al tabac, a l’alcohol, a les compres, al sexe, al joc, a les drogues il·legals, etc., ja que la situació de malestar mental és exactament la mateixa: angoixa, ansietat i nerviosisme. Aquesta situació se’ns fa impossible de suportar i sabem que tornant a consumir desapareix per complet, però també som conscients que si ho fem, estarem tirant per la borda tot l’esforç físic i mental que li hem dedicat. Aleshores, inventem excuses per no sentir-nos culpables.

Per tant, si sabem com afrontar les emocions i pensaments que sorgiran, serà molt més senzill no tornar a consumir. Si aprenem noves maneres d’interpretar la situació i, sobretot, d’afrontar-la, viurem els estats de nerviosisme, d’angoixa i d’ansietat de manera més productiva. És a dir, serem proactius, ens avançarem als fets, buscarem noves rutines, nous llocs on interactuar socialment i si no hi ha més remei, també ens allunyarem del nostre cercle d’amistat. Almenys fins que podem estar en ell sense haver de consumir.

Perquè el problema no sempre són les amistats ni els llocs que freqüentem, sinó la nostra falta d’autocontrol. A tall d’exemple tenim l’alcohol i el tabac: no tots fumem i bevem, però sí que la majoria entrem a bars i tenim amistats que consumeixen totes dues drogues. Així doncs, el craving es reconeix quan de cop i volta ens venen unes ganes desmesurades de tornar a consumir perquè estranyem la sensació de pau, tranquil·litat o d’adrenalina relacionada amb la substància o comportament en concret. Això és així perquè li hem associat sensacions i emocions positives i, malauradament, la nostra ment només recorda el plaer i omet els perjudicis.