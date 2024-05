Aquest any l’Associació de Dones d’Andorra hem organitzat la 12a edició de la Cursa de la Dona Perfumeria Júlia, que tindrà lloc el 2 de juny a les 10.00 hores.

Aquesta prova comptarà, com ja és habitual, amb una primera distància de cinc kilòmetres i una segona distància més assequible per a tots els públics de dos kilòmetres i mig. Aquest any, Perfumeria Júlia esdevé el patrocinador principal de la Cursa de la Dona i, per aquest motiu, la sortida i arribada se situarà davant de la botiga Júlia Onix, ubicada a l’Avinguda Meritxell número 79 d’Andorra la Vella.

L’eslògan d’aquesta dotzena edició és «Trepitgem fort, correm contra el càncer de mama» i, en aquesta ocasió, la Junta Directiva de l’Associació de Dones d’Andorra vam decidir atorgar part dels beneficis recaptats a l’Asociación Espanyola de Càncer de Mama Metastásico (AECMM), formada per dones que pateixen un càncer de mama metastàtic, una patologia sense cura. Aquesta associació dona suport a pacients de més de deu països.

Vam tenir el plaer de comptar durant la roda de premsa amb la Sra. Pilar Fernández presidenta de l’AECMM i durant quasi 2 dies vam poder conèixer-la a ella i a la seva Associació amb més profunditat. També vam organitzar-li reunió al Ministeri de Salut, visita al SAAS (part oncològica) i fins i tot una visita a la Casa de la Vall per conèixer una mica més el nostre país i la nostra historia.

Vaig tenir la sort de poder estar amb ella part d’aquests 2 dies i us puc dir que és una de les dones més fortes que mai he conegut i amb una iniciativa impressionant. Em va impactar quan em va dir: «me cuesta recordar lo que es vivir sin cáncer». Ella és pacient oncològica des de fa trenta anys i pacient metastàtica des de fa sis. Creu que aquesta malaltia necessita més visibilitat, investigació, menys missatges edulcorats i més iniciatives com la Cursa de la Dona i el moviment #LaMquefalta (: si retirem la lletra M de tots els textos escrits, el discurs queda incomplet i no és comprensible. El mateix passa si del discurs social del càncer de mama retirem la M de metastàtic).

L’AECMM neix el 2018 per iniciativa de la jove Chiara Giorgetti, pacient també de càncer de mama metastàtic, que identifica la necessitat d’unir un grup de pacients amb aquesta malaltia, perquè puguin ajudar-se mútuament i compartir les seves experiències, molt diferents de les de les dones diagnosticades en estadis inicials. L’Associació busca visibilitat, apoderar les pacients amb informació i fomentar que hi hagi més i millor investigació per aconseguir com més aviat millor la cronificació i la curació del Càncer de mama metastàtic.

Com diu la seva presidenta: «El que un dia només va ser un somni d’un grup de pacients amb càncer avançat és avui una associació forta i amb futur». L’AECMM és la única associació dedicada al càncer de mama metastàtic a Espanya.

La Cursa de la Dona és ja una referència al país que motiva a dones de totes les edats a fer esport i a prendre consciència de la salut femenina.

Si voleu participar-hi, encara us podeu inscriure presencialment a l’estand habilitat a la Botiga Júlia Onix des de dimarts 27 de maig a divendres 31 de maig de les 17:30 a les 20:30 i el dissabte 1 de juny de les 11:00 a les 13:00, on rebreu la bossa de corredora. Si no voleu o no podeu córrer a la cursa també podeu comprar la samarreta i col·laborar a la causa.

Totes sumem!!