En aquest cas, tot i que ja us vaig parlar de la sort que vaig tenir de poder veure actuar Lolita Flores en el paper de la Poncia, us parlaré de la meva escapadeta a Tudela.

Vam arribar dissabte a la tarda i després de prendre unes tapetes a l’hotel vam anar a passejar i tapejar alguna cosa més pel centre i la plaça nova o dels furs.

A la nit, vam anar a sopar al restaurant de l’hotel. Vam menjar cabdells de Tudela amb anxoves, amanida d’estiu, costelletes de xai i una gelada per a les postres.

L’endemà vam visitar la catedral de Santa Maria de Tudela que té un pòrtic conegut com la Porta del Judici que és meravellós.

Aquest pòrtic suposa un cas excepcional, ja que l’espai dedicat a l’infern supera molt els límits que les portes gòtiques solen dedicar a aquest tema. Gairebé tota la meitat dreta del pòrtic està dedicada a l’infern i el més destacable és la diversificació dels pecats i la varietat d’activitats punibles en relació amb aquests. Per exemple, es passa de la simple representació de la luxúria com una dona atacada per rèptils a castigar els adúlters, els homosexuals, etc. D’aquesta manera, el gòtic introdueix unes imatges clares i didàctiques del càstig davant del romànic de visions més simbòliques i abstractes.

A més, també vam veure el Sagrat Cor de Jesús al turó de Santa Bàrbara i la torre Monrreal. I assenyalar que el diumenge també vam provar les pochas amb piparres típiques de Tudela. Un petit descans dins de tot l’estrès quotidià.