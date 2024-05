Per reforçar el dret de crèdit dels proveïdors i garantir el cobrament de les operacions amb ajornament de pagament, hi ha dues grans categories de garanties: les garanties personals i les garanties reals. Les garanties personals s’anomenen així perquè una persona física o jurídica garanteix el compliment de l’obligació de pagament d’una altra persona. Entre aquestes garanties s’hi inclouen els avals i les fiances. Les garanties reals, en canvi, no depenen d’una persona sinó d’un bé. El creditor té el dret d’alienar el bé per cobrar el deute. Exemples de garanties reals són les hipoteques i les peces de roba o pignoracions.

La utilització de terceres persones amb solvència contrastada permet assegurar el cobrament de les operacions mercantils. Els avaladors i fiadors són tercers aliens al negoci del qual neix el deute, però es responsabilitzen del pagament. Els avaladors i fiadors representen una forma eficaç i econòmica de reforçar les garanties de cobrament, sempre que siguin solvents. En llenguatge quotidià, s’anomena avalador la persona que garanteix una obligació, però jurídicament només hi ha aval en l’obligació canviària. En altres operacions, la persona que garanteix el pagament s’anomena fiador.

Quan el subministrador té una posició comercial sòlida i dubte de la bona fi de les operacions, pot sol·licitar al client un “aval bancari”. Encara que aquest terme es fa servir incorrectament per referir-se a una fiança bancària, el seu propòsit és garantir el pagament de les transaccions comercials. Aquest aval ha de ser solidari, obligant el banc a pagar les factures en cas que el deutor no ho faci. És crucial que les clàusules de l’aval bancari indiquin que el banc és responsable de manera incondicional del pagament i renuncia als beneficis de divisió, excussió i ordre.

És recomanable que el proveïdor disposi d’un model de fiança bancària redactat pel seu servei jurídic i el lliuri a l’entitat que ha d’estendre la fiança. Així, s’assegura una cobertura total del risc i s’eviten clàusules desfavorables. Encara que l’ideal és un fiançament indefinit, els avals bancaris solen tenir un termini de validesa, per la qual cosa el creditor ha de controlar la vigència.

La fiança bancària més convenient és “l’aval a primer requeriment”, una garantia irrevocable, no condicionada, abstracta i independent de l’obligació garantida. L’entitat bancària paga a primera demanda, sense que el creditor aporti prova documental de l’impagament o acrediti l’incompliment del deutor. Tot i això, hi ha molts models de fiances bancàries amb clàusules variades, per la qual cosa sempre és aconsellable que l’advocat de l’empresa les revisi abans d’acceptar-les.

La millor garantia de cobrament és que el comprador aboni les factures mitjançant pagarés avalats per una entitat bancària, ja que l’aval canviari té una protecció legal superior. L’entitat financera ha de fer el pagament del document canviari de manera solidària, independent del contracte que va originar el títol avalat. Això ofereix certesa absoluta de cobrament, atesa la solvència de les entitats bancàries andorranes i entitats de crèdit de la Unió Europea. També es pot avalar en lletres de canvi, amb el banc o la caixa d’estalvis subscrivint l’aval al revers del document. És important vigilar que els avals no tinguin limitacions quant a quantitats garantides, límits de temps o beneficiaris.

El creditor també pot sol·licitar un aval mercantil per a operacions específiques o per a un conjunt d’operacions amb un deutor durant un temps determinat o indefinit. El fiador respon del compliment de les obligacions del fiançat, i si aquest no paga, ho farà el fiador. Això protegeix contra l’impagament en operacions de compravenda d’alt risc. Si el deutor és una societat amb poca solvència, és convenient que algun dels socis sigui fiador per involucrar-los directament i obligar-los a respondre amb els seus béns personals.

És fonamental que el contracte de consolidació especifiqui que el fiador renuncia als beneficis d’excussió, divisió i ordre, establint una obligació solidària. Això permet al creditor dirigir-se contra el deutor principal i el fiador de manera simultània o successiva, i embargar els actius de tots dos en cas d’impagament. L’afermament pot ser per a una operació mercantil determinada o per a un conjunt d’operacions durant un temps determinat o indefinit, especificant clarament les condicions per reclamar als fiadors l’impagament de les factures.