En els últims anys, hem observat la preocupant tendència de la immediatesa en l’adquisició de qualsevol cosa i aquesta ha esdevingut una característica dominant de la nostra societat, sense tenir en compte els processos i els esforços necessaris per aconseguir-ho.

Aquest comportament ha estat influenciat pel desenvolupament tecnològic i el consumisme desmesurat. Amb l’aparició de plataformes de compra en línia, serveis de lliurament ràpid i aplicacions per obtenir serveis de forma immediata, hem perdut la paciència i la capacitat d’esperar.

Aquesta tendència també s’ha infiltrat en el món dels estudis. Molts joves, en lloc de seguir una formació acadèmica completa, opten per realitzar formacions tècniques o cursos ràpids que els prometen ingressos econòmics immediats sense haver de passar per un procés llarg i complicat com el dels estudis superiors.

L’altre dia fent un cafè amb una amiga, vam tenir una interessant conversa sobre la importància dels estudis superiors, més enllà dels coneixements acadèmics. Parlem d’una etapa de maduresa del jove on és important interioritzar valors com la perseverança, la disciplina i la responsabilitat que l’obliga a afrontar les dificultats i a ser més eficients en diferents àmbits de la vida.

La perseverança i la disciplina ens ajuden a mantenir-nos enfocats i motivats malgrat les dificultats. A més ens permet organitzar el temps i treballar de manera sistemàtica, millorant el rendiment acadèmic i la nostra eficiència en altres àmbits de la vida. La responsabilitat en els estudis ens ensenya a assumir les nostres tasques i compromisos.

Les llargues hores d’estudi, els treballs en equip i els reptes acadèmics obliguen a treballar de valent i a superar els obstacles per afrontar els desafiaments de la vida. A més, la interacció amb professors i altres estudiants ens exposa a diverses perspectives i ens enriqueix com a persones i ens desenvolupa habilitats analítiques i crítiques.

Al llarg de la vida la formació és un procés que ha de ser continu. L’autoaprenentatge, cursos, tallers i seminaris, així com l’experiència laboral i les relacions personals ens permetran estar al dia en temes d’actualitat i adaptar-nos als canvis del món laboral i social.

Els estudis superiors no només són importants per adquirir coneixements acadèmics, sinó també per desenvolupar valors essencials per a la vida com la perseverança, la disciplina i la responsabilitat. Les llargues hores d’estudi, els treballs en equip i els reptes acadèmics obliguen a treballar intensament i superar els obstacles, i aquesta experiència de superació prepara a la persona per afrontar els desafiaments de la vida i a forjar un cap ben moblat que ajuda a créixer com a individu i a assolir l’èxit en tots els seus propòsits.