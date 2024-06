Abans de començar a escriure, millor defineixo cada concepte: la bogeria significa comportar-nos de manera anòmala en relació amb els costums, hàbits i lleis de la societat on interactuem habitualment. Uns exemples serien: anar en màniga curta o pantalons curts en hivern i a 10 graus negatius o en el mes d’agost, a 40 graus anar amb bufanda. Però, també pot definir-se com estar trastornats, veure i sentir el que no hi ha. Per la seva banda, l’estupidesa és la falta d’intel·ligència, no tenim la capacitat de raonar lògicament i, per tant, l’estúpid es comporta de manera irracional perquè a banda de no pensar abans d’actuar, es mou guiat per l’estat anímic del moment.

Igualment, com no sap raonar les situacions, les interpreta de manera lineal (si veig A, és que després veuré B), és a dir, fa associacions inexistents, ometent per complet qualsevol variable independent.

Així mateix, com és incapaç de llegir entre línies i encara menys, d’acceptar que la realitat és subjectiva i a més, es mou per les emocions, es comporta de manera reactiva. De la mateixa manera i recalcant la seva irracionalitat, no té en compte les conseqüències dels seus actes i malauradament, la gran majoria de vegades acaba lamentant-se demostrant així, l’autodestrucció que comporta ser estúpid. Així doncs, veient les dues definicions i parlant de la gelosia, entendrem per què és tan malaltissa atès que, la persona gelosa està fora de si.

Està trastornada, veu i sent coses que no hi ha, interpreta la conducta no verbal (mirades i postures corporals) de la seva parella sentimental de manera errònia perquè també ho fa de manera lineal. A tall d’exemple: si la veu parlant i somriuen amb algú, automàticament interpreta que li agrada i que interactuaran sexualment. No es para a pensar que simplement està passant una bona estona i que gràcies a haver gaudit del moment, tindrà una actitud més positiva durant la resta del dia.

Per tant, es pot dir que la persona gelosa es comporta estúpidament perquè deixa de costat la part racional i pren les decisions basant-se en les emocions i sentiments sorgits durant la situació. Així doncs, si estem amb algú gelós, la millor decisió que podem prendre és allunyar-nos d’ell, perquè la persona gelosa és incapaç d’analitzar la situació de manera objectiva. La seva manera de treure conclusions està condicionada per la seva bogeria, per les coses que veu i sent erròniament. Viu en la seva pròpia realitat i, per tant, és quasi impossible fer-li entendre que està equivocada.