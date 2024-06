Doncs, la veritat és que mai havia sentit parlar de Pau Casals fins que vaig escoltar la seva composició: «El cant dels ocells». Em va fascinar i em vaig interessar més per la figura d’aquest magnífic músic, director d’orquestra i compositor que, a més, era un gran defensor de la pau. Així que vaig aprofitar la meva darrera escapada al Vendrell per gaudir més de la seva obra i conèixer millor la seva persona.

Per tant, vaig visitar el Museu Pau Casals, situat al passeig marítim de San Salvador i centrat en la seva vida i obra. Aquest museu, inaugurat l’any 1974, té com a missió conservar, preservar i difondre la figura de Pau Casals, la seva obra i el seu patrimoni. La part que més em va agradar va ser un vídeo en què sonava precisament «El cant dels ocells». Allí es reunien medalles, claus de ciutats que van honrar el compositor i molts altres objectes i imatges relacionats amb la seva lluita per la pau.

Més petita i modesta és la casa nativa de Pau Casals al carrer de Santa Anna. L’edifici conserva l’ambient d’una casa de finals del segle XIX d’una família molt humil. Té tres plantes i és alt, estret i amb balcons. A la planta baixa se’ns narra en uns panells com el Pau va començar des de ben petit a interessar-se per la música.

I us explicaria molt més, però no m’hi arriba l’espai. Així que el millor que puc fer és animar-vos a fer una visita als dos espais dedicats a Pau Casals al Vendrell, no us decebreu.