Ja us vaig parlar a l’article passat una mica del meu viatge al Vendrell on vaig visitar el Museu i la Casa Natal de Pau Casals, però per descomptat també vaig visitar la Casa Museu Àngel Guimerà que també va resultar molt interessant especialment sent el Centenari de la mort d’aquest dramaturg i poeta del qual ja us parlaré més àmpliament a la meva conferència que es farà al setembre. Però, resultava molt bonic i interessant veure penjar dels fanals cartells amb frases de diferents obres teatrals d’Àngel Guimerà.

En arribar al Vendrell el primer que vam fer és visitar la parròquia de Sant Salvador que té davant seu una estàtua d’un senyor amb un nen petit a qui l’home mostra l’edifici assenyalant-lo amb un dit. Dins l’església hi ha els gegants, el Salvador i la Teresa, i els nans del Vendrell, que també apareixen pintats en una façana del carrer.

També hi ha pintures a les façanes dels castellers; músics tocant gralles i timbals; una antiga impremta avui desapareguda, Ramon i Germans; Àngel Guimerà i altres escriptors abocats a un balcó... Tots ells representen alguna tradició catalana o cosa típica d’aquest poble encara que no vaig tenir temps a veure-ho del tot perquè només vaig estar dissabte i vam fer moltes coses.

Una cosa que si us puc assegurar és que vaig menjar de meravella, té molt bons restaurants, i a la nit vam anar de festa a Calafell i ho vaig passar genial. Com ja feia temps que no m’ho passava. Molt bon ambient.