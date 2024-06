La feina ocupa gran part de la nostra vida, per la qual cosa és vital sentir-nos realitzats i satisfets amb allò que fem.

Quan fem allò que ens agrada, sentim motivació, gaudim del procés i ens resulta més senzill superar els desafiaments. A més, la passió pel nostre treball ens impulsa a continuar aprenent i millorant, cosa que ens permet créixer en la nostra carrera i assolir les nostres metes.

És cert que no tothom té la sort de treballar en allò que l’apassiona, però hi ha maneres de trobar la passió a la feina que es té. Una és identificar les tasques que més ens agraden dins del nostre treball i enfocar-nos-hi.

Una altra manera de trobar la passió a la feina és buscar un propòsit més enllà de les tasques diàries. Si la nostra tasca està alineada amb els nostres valors i ens permet contribuir a una causa que ens importa, és més probable que ens sentim satisfets amb la nostra feina.

A mi, la meva feina m’apassiona. Tot i que sempre m’ha agradat allò en què he treballat, ja que sempre he tingut clar el meu «per a què?», actualment reconec que la meva feina és una de les millors coses que m’han passat a la vida, una part molt important del meu dia a dia i que cada dia m’agrada més.

Tot i que tots els treballs són importants i aporten a la societat d’una manera o altra, alguns et permeten ajudar més directament i tenir un impacte més significatiu en la vida de les persones, més enllà del monetari. La meva feina em permet això, acompanyar, ajudar a conèixer millor, aconseguir objectius, compartir, transmetre, ensenyar i aprendre. És molt gratificant.

A més em dona alegria, energia i la cuido com si fos el meu nadó. Perquè el vaig veure néixer i creix al meu costat. Aquesta passió també m’impulsa a millorar constantment, buscant aprendre més, desenvolupar noves habilitats i enfrontar desafiaments que em permeten créixer professional i personalment.

Trobar la nostra veritable vocació és una tasca que requereix temps i reflexió. Per començar, cal identificar els nostres interessos, habilitats i valors. Un cop això ho tenim, cal explorar diferents opcions i experimentar amb elles. Cada persona té habilitats i passions úniques que han de ser explorades per trobar la vocació adequada. De vegades, la vocació pot ser una combinació de diverses habilitats i passions.

La recerca de la vocació és un procés que pot ser desafiador, però també pot ser una experiència molt enriquidora. Treballar per passió no només ens fa sentir bé a la nostra feina, també pot tenir un impacte positiu en la nostra salut mental i física (som més feliços i tenim menys estrès a la vida diària).

En el meu cas, vaig decidir emprendre aquest viatge ja fa 5 anys i reconec que vaig començar amb pors, ja que no tenia ni idea de com seria aquest excitant viatge. Avui, després de molt esforç, resiliència, il·lusió i perseverança tinc la feina dels meus somnis.

Quan realment sents un projecte com teu, et sents feliç amb allò que fas. Ho veus créixer i obtens una gran recompensa que justifica tot l’esforç. Quan treballes en alguna cosa que t’agrada, la passió és tan poderosa que no pots deixar de somiar.

Que bonic i gratificant és poder treballar en allò que realment m’agrada!



Gràcies a totes les persones que ho feu possible!