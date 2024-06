En la indústria de fons i gestió d’actius, la sofisticació de l’inversor exigeix productes de major qualitat i precisió, amb la idea de millorar la seva experiència inversora. En l’IBA Global Challenges and Opportunities for the Asset Management Industry Conference celebrada del 9 a l’11 de juny a Boston, Massachusetts, s’ha debatut sobre els reptes i oportunitats d’aquesta indústria en diferents jurisdiccions i les tendències en matèria d’IA generativa.

A ningú se li escapa que, en els últims anys, el sector ha patit els efectes macroeconòmics de la inflació i la pujada de tipus, a més dels conflictes geopolítics que han tibat el panorama actual; elements externs que han pressionat la indústria i que han ocasionat replantejaments de les carteres i dels subjacents per a mantenir el creixement i la rendibilitat, a fi d’enfortir la productivitat, la relació amb l’inversor i l’expansió en els mercats privats.

En aquest escenari – unit al paradigma regulador -, la revolució tecnològica es percep pel sector com aire fresc enfront de les turbulències de l’última dècada. Per exemple, és el cas de la IA generativa que s’està observant com una eina de millora en la productivitat, la presa de decisions i l’eficiència operativa - en definitiva, per a accelerar el sector -. Pot aprofitar-se per a crear i gestionar carteres personalitzades a gran escala i adaptar, així, l’experiència del client. Davant tal revolució, els gestors d’actius ja estan centrant els seus esforços a analitzar i implementar aquestes possibilitats tecnològiques com a eines de transformació per al seu negoci, i els més pioners fins i tot a curt termini.

Aquest procés d’acceleració es fonamenta en la capacitat inherent de la IA per a recopilar, sintetitzar i analitzar grans quantitats de dades procedents de fonts internes i externes i, a continuació, generar informació basant-se en patrons preestablerts. Els més avançats estan començant a utilitzar la IA generativa per a realitzar els seus processos d’Asset Liability Management (ALM).

Així, un model de IA pot comparar i conciliar les carteres i els seus nivells de risc, optimitzar els perfils i establir nous nivells de risc. Aquests sistemes avançats es convertiran en una font d’avantatge competitiu en els pròxims anys. Però no sols per a aquests processos i per a sintetitzar i analitzar dades de comportament de la cartera i el seu rendiment, sinó per a desenvolupar campanyes de màrqueting, interaccionar amb potencials inversors, preparar reportings i fins i tot detectar anomalies i predir/solucionar problemes.

En definitiva, l’era de la IA en la gestió d’actius no sols s’albira en l’horitzó, sinó que ja la tenim aquí. Els gestors d’actius hauran de decidir entre el camí de l’observació cautelosa, amb el risc de quedar-se enrere, o el camí de la transformació proactiva per a implantar i integrar la IA i aconseguir així un impacte immediat en l’eficiència operativa i la presa de decisions, és a dir, entendre la IA com a motor de disrupció en la gestió d’actius.