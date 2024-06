Diumenge passat es van celebrar les eleccions al Parlament Europeu. I sí, les estimacions de vot no van fallar: l’esquerra en general va perdre escons ,mentre que el Partit Popular Europeu va guanyar-ne i les dretes alternatives van pujar fortament.

En primer lloc, cal parlar que evidentment el sentiment europeu institucional és molt diferent segons els estats membres. Veiem aquest fet en la participació de països com Bèlgica, Luxemburg i Malta, la qual supera el 70%, mentre que Alemanya es queda a poc més del 60%. Alguns països de l’est no superen ni el 40% de participació, situant-se la resta en una franja dels 40 a 50%. Europa no té un sentiment europeu compartit, i part de l’electorat pot tenir la sensació que les eleccions europees no tenen importància i el cost d’anar a votar és molt alt.

En segon lloc, els fidels són els que sempre voten. La gent més desmobilitzada són els que venen de l’esquerra i dels verds. És a dir, gran part del sector progressista no considera important i decisiu anar a votar a les Europees. Els que mai fallen són els conservadors, liberals i populars, els quals segueixen a l’alça i es mantenen en la línia de fa quatre anys. Ara bé, degut a la poca estabilitat de partits com Ciutadans, els liberals han perdut pes.

En tercer lloc, les dretes continuen en pujada, sobretot els partits extrems i alternatius. Alemanya, França, Països Baixos són clars exemples de l’augment dels partits alternatius. A Itàlia també hi guanya la dreta de Meloni, i a Portugal els socialdemòcrates aguanten la tirada.

Europa ha girat cap a moviments nacionalistes, i ho ha fet als llocs on més problemes migratoris i fronterers, on hi ha transcorregut conflictes socials importants. Una de les conseqüències és que Macron ja ha dissolt el parlament Francès després de la davallada del seu partit davant de Le Pen i Bardella.