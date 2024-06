Aquest dissabte passat vaig tenir un dia molt embolicat, ple de treball i obligacions. De manera que anant d’una banda a l’altra complint amb elles vaig caure, sense esperar-m’ho i sense ni tan sols saber que se celebraven, a les falles de Sort

Això va resultar per a mi impressionant i molt interessant, donada la meva afició per les festes que inclouen el foc. A més, vaig tenir l’oportunitat de veure una altra classe diferent de falles que les que es fan a Andorra de les quals abans ja havia vist imatges, però no és el mateix viure’l in situ.

Allí, xerrant amb uns i altres, vaig descobrir que les falles de Sort es celebren sempre el dissabte abans de Sant Joan i que participen tots els pobles del municipi en dues baixades que s’uneixen en una a l’arribada a Sort.

El més bonic va ser veure baixar als fallaires muntanya avall serpentejant amb les seves falles enceses. Tot un espectacle! Ja a baix fan una volta pel carrer central i entren per la part de baix del pont del Parc del Riuet i entre tots encenen la falla Major. Algunes falles s’apaguen a terra i desprenen una forta olor de pi cremat. Quan estan apagades es col·loquen en uns cèrcols que hi ha enganxats a un dels murs del Riuet expressament a aquest efecte.

A partir d’aquell moment comença la festa grossa amb cançons i música des de l’escenari, una batucada i gent ballant entorn de la foguera que està composta per un gran pal de fusta al que a baix se li afegeixen les falles que portaven enceses els fallaires. Tot molt màgic...