Grup parlamentari de Concòrdia

Un festival que omple de música els carrers només pot ser una bona cosa. I el Jambo ja porta onze edicions fent-ho, al centre històric d’Andorra la Vella. Els organitzadors asseguren que, enguany, s’han superat les millors previsions de públic que havien fet, i ja pensen en la dotzena edició de l’any vinent. Senyal que alguna cosa s’està fent bé, perquè sense estrelles internacionals de renom i obrint la porta als artistes locals, el Jambo és capaç de resistir per davant de festivals més grans. Hem de protegir els músics nacionals i donar-los l’acompanyament que els permeti obrir-se camí més enllà de les nostres fronteres.

Una de les actuacions més especials va ser, segurament, la dels esbarts dansaries a la plaça del Consell General. Una fusió de tradició i modernitat que ja s’ha convertit en una indispensable de la programació. Enguany, els protagonistes han estat joves de l’Esbart Valls del Nord, l’Esbart Dansaire d’Andorra la Vella i l’Esbart Laurèdia, que, amb la vestimenta i les danses tradicionals, s’han atrevit a ballar al ritme de Queen, Buhos i Roba Estesa, entre d’altres. Una modernització, si em permeteu, necessària, si volem que els nostres joves s’impliquin en les tradicions i les mantinguin. Això sí, sense perdre mai l’essència.

Tres dies plens de música que va inaugurar l’ONCA amb un viatge a través de musicals. Una actuació fantàstica, dirigida pel compositor andorrà Kic Barroc, i amb les veus de quatre joves cantants que, ben segur, arribaran lluny. I el colofó final de la mà de Gossos, la banda catalana que amb una gira exclusiva de deu concerts, ha escollit el Principat per fer-hi parada i per repassar les cançons més cèlebres de la seva trajectòria. Ells no van decebre i els fans no van fallar, fent petita la Plaça Guillemó.

El Jambo ja s’ha convertit en el tret de sortida oficial a l’estiu. Música a la fresca, terrasses plenes, bon ambient... Cal continuar donant-li el suport necessari, perquè és part de l’èxit cultural del país i perquè podria convertir-se en una estratègia més de promoció turística. I cal enviar un agraïment a totes i tots els que han fet possible una nova edició, perquè sense músics no hi hauria festival, però sense tècnics, personal de restauració, servei de neteja, seguretat... tampoc.

Per molts anys més de Jambo!