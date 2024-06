La Taula d’El Periòdic

Sorprèn que ESADE hagi organitzat un sopar col·loqui per al dia 27 de juny a Andorra la Vella per debatre sobre l’acord d’associació i sols hagi invitat un únic ponent que és un representant de Govern que defensa el SÍ. Sorprèn que ESADE tanqui la porta a la gran majoria de la població que defensa el NO i no inviti cap ponent de prestigi que aporti una visió alternativa a la del Govern.

Com escola superior internacional de negocis i de dret, un dels valors fonamentals d’ESADE és empoderar la diversitat com font de progrés i ESADE sempre ha impulsat el debat social i l’intercanvi de coneixement. Per això sorprèn que ESADE se salti els valors acadèmics que sempre l’han diferenciat i posicionat com una de les millors escoles de negoci, justament, no analitzant els diferents punts de vista i opinions; sorprèn a més quan la mateixa ESADE ha fet ressò del dubte davant l’acord entre l’empresariat i la ciutadania andorrana i ara justament organitzi un sopar col·loqui sense donar veu a la part del NO.

Efectivament, seguint els valors i missió d’ESADE és molt interessant que s’hagi interessat per l’acord d’associació entre Andorra i la UE. Fruit d’aquest interès, ESADE hagi identificat i publicat a la web d’ESADE que «la ciutadania i l’empresariat [d’Andorra] encara dubten sobre els beneficis d’aquest acord, mostren temor sobre la seva competitivitat en entrar en un mercat més gran i es pregunten sobre si cal canviar una situació que no ens ha anat tan malament fins al moment».

Entenem que una escola de negoci i de dret dediqui la seva atenció i generi un debat públic amb rigor acadèmic davant d’un desafiament social d’aquesta magnitud.

Les normes bàsiques acadèmiques indiquen que davant de dubtes entre factors positius i factors negatius d’un canvi social, l’acadèmia recerqui i detalli tot allò que és positiu i tot el que és negatiu. L’obligació acadèmica és donar veu a totes les posicions i estudiar tots els punts de vista.

Especialment, quan es tracta d’un referèndum vinculant i d’una escola internacional de dret on els estudiants aprenen els importants valors democràtics de les directrius de la Comissió de Venècia del Consell d’Europa sobre referèndums i la importància d’atorgar igualtat d’oportunitats a les dues opcions d’un referèndum.

En aquest sentit, sorprèn molt que ESADE, després de detectar els importants dubtes sobre els aspectes positius i els negatius de l’acord d’associació, organitzi un sopar col·loqui a Andorra on tan sols invita com ponent al Sr. Landry Riba i Mandicó amb l’objectiu literal «que expliqui els beneficis de l’acord i les noves oportunitats que s’obren» i que ESADE no inviti cap ponent que aporti un debat democràtic exposant els aspectes negatius i els nous riscos de l’acord d’associació.

És sorprenent que ESADE, una escola internacional de dret organitzi un debat entre exalumnes i sols aporti la visió del SÍ al referèndum i impossibiliti la igualtat d’oportunitats invitant també a un ponent que aporti l’argumentació del NO. De fet, ESADE pot escollir entre persones amb potents currículums acadèmics que s’han posicionat clarament en favor del NO i que podrien aportar importants arguments sobre els desavantatges i els perills de l’acord d’associació i obrir un debat enriquidor.