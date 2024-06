I sé que hi haurà gent que em criticarà per això, però, sincerament, no m’importa. Des del moment en què m’exposo públicament accepto qualsevol comentari que pugui provenir per part dels lectors, i si és un comentari fonamentat serà per descomptat ben rebut. Sempre he intentat ser imparcial i neutral quan he escrit un article d’opinió a favor o en contra d’un determinat posicionament polític, i avui no serà menys.

Dit això, vull trencar aquesta llança a favor d’en Xavier Espot amb motiu de les diferents crítiques que he llegit per la seva participació en aquesta cimera de pau, per la signatura de la declaració i per posicionar-se a favor d’Ucraïna. Mirin, és cert que Andorra ha mantingut per tradició una posició de neutralitat en diferents conflictes mundials, però també és cert que Suïssa, que és neutral des del 1815, també s’ha posicionat i a més molt clarament. Per tant, per què nosaltres hem de quedar callats si el nostre posicionament com a país és molt clar?

Crec que aquesta situació és excepcional i, per tant, s’ha d’actuar amb excepcionalitat, i això no implica trencar la nostra història de neutralitat, com tampoc ho implica per a Suïssa. Ni ells enviaran soldats, ni nosaltres tampoc - fonamentalment perquè no en tenim -, però és evident que volem estar en el costat correcte de la història. Una història que recordem va començar fa més de dos anys amb la invasió per part de Rússia d’un territori independent i sobirà, i que fins a la data ha costat milers de víctimes humanes, civils matats sense motiu, nens segrestats, dones violades, persones torturades, milers i milers de vides destruïdes per la decisió egòlatra i sense justificació d’un desequilibrat.

És just autoreconèixer que moltes vegades Andorra ha mantingut una posició neutral per covardia, per sentir-nos un país vulnerable i per por de ser perjudicats. Ara s’ha adoptat una postura de valentia, que jo crec que s’hauria de reconèixer en lloc de criticar. Ja sabem que criticar és fàcil i governar molt difícil, però a aquestes persones, fins i tot figures polítiques, que critiquen la presència del cap de Govern a la cimera de pau i la signatura de la declaració posterior - la qual han signat més de 80 països -, m’agradaria preguntar-los si aquesta guerra estigués afectant Andorra ens agradaria que els països veïns es mantinguessin també neutrals? Si milers de civils andorrans haguessin mort ens agradaria que altres estats ens donessin suport? Algú creu que si realment la Tercera Guerra Mundial ha començat, Rússia tindria algun tipus d’interès d’atacar Andorra? I en el cas que ho fes, recorden que la nostra defensa està garantida per dos estats de total solvència militar com Espanya i França?

Si us plau, siguem coherents. Un pot tenir la ideologia política que vulgui i pot aplaudir els actes del seu partit quantes vegades desitgi, però cal ser coherents, utilitzar el sentit comú, i també saber reconèixer quan el teu adversari polític pren una decisió correcta i encertada. Potser no directament per al nostre país, però sí per a la història d’Europa i de la humanitat. Humanitat de la qual també forma part Andorra.