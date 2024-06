Quantes vegades he explicat què és Blockchain?… ja he perdut el compte dels cops que he hagut de recórrer a analogies amb les cadenes de blocs per a explicar-les a familiars, amics, periodistes, en taules rodones i conferències. I és que, tot i la seva complexitat, aquesta tecnologia té un potencial enorme per a canviar el món per complet.

De totes aquestes comparatives, avui en aquest article, us presento una analogia simbòlica per il·lustrar l’essència de Blockchain. Aquesta la podem trobar més extensa en l'exposició de motius de la nostra llei d'actius digitals del Principat d'Andorra*.

L'Armari de les set claus és una relíquia històrica ubicada a la Casa de la Vall d'Andorra i simbolitza perfectament la natura descentralitzada, compartida i segura de blockchain.

Què és la tecnologia Blockchain? Blockchain és una forma innovadora i digital d'emmagatzemar i gestionar dades igual que el nostre armari de les set claus, en altres temps, era contenir i custodiar un fons documental manuscrit de gran importància judicial i administratiu com sentències dels jutges, llibres d'actes, arrestos i altres.

Com funciona Blockchain? La xarxa blockchain funciona de manera descentralitzada, consensuada i compartida mitjançant un conjunt de nodes distribuïts a tot el món que validen les transaccions i garanteixen la integritat de la informació emmagatzemada, de la mateixa manera que el nostre armari necessitava les set claus dels set consols de les set parròquies. Si els cònsols rebien un missatge per obrir l'Armari i accedir als documents, només les claus de pany privades podien obrir-lo simultàniament i de forma consensuada, mantenint així la confidencialitat dels documents arxivats.

Per què és tan segura? La criptografia és una de les més importants característiques d’aquesta tecnologia. En blockchain, es fan servir dues claus diferents: una clau pública i una clau privada. La clau pública s'utilitza per xifrar les dades, mentre que la clau privada s'utilitza per desxifrar-les. La seva representació en el nostre armari serien la clau i el pany associat com accés a la informació.

Respecte a la criptografia, és un text codificat conegut com a text xifrat, altament segur i que exerceix un paper fonamental en la seguretat de les comunicacions en l'era digital. En la nostra analogia trobaríem la criptografia en les nostres claus i vindria representada per les diferents formes de les dents de cada clau.

Així com l'armari de les set claus guarda els secrets i les memòries d'Andorra d'altres temps, blockchain ens ofereix una tecnologia innovadora per a la gestió de registres, la traçabilitat de productes, la votació electrònica, la gestió de la cadena de subministrament i moltes altres aplicacions, i ens permet preservar i protegir la informació. Blockchain ens convida a explorar un futur digital més just i transparent.