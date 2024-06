La setmana passada vaig assistir a la 35a Edició de la Trobada Empresarial al Pirineu. Un espai de reunió on reflexionar i trobar respostes als reptes presents i futurs.

La Trobada va comptar amb un programa complet, amb conferenciants i ponents d’altura. Durant aquesta, es van tractar temes econòmics, geopolítics, i vam poder escoltar l’experiència i propòsit de diferents empreses i start-ups. Tot això, contemplant temes tan importants com la tecnologia i l’adopció de la IA generativa en les empreses, en un espai on el networking no va faltar. Doncs, que és una trobada sense un espai on connectar amb noves empreses, persones, o retrobar-ne de conegudes i fer un update?

‘Liderant amb propòsit’ va ser l’eix central d’aquesta Trobada. Emfatitzant en la necessitat d’anar més enllà dels objectius econòmics, tot remarcant la importància d’incloure també la sostenibilitat, la governança i, sobretot, a les persones.

El lideratge amb propòsit és un estil de lideratge basat en la connexió emocional entre el líder i el seu equip. Això s’aconsegueix en enfocar-se a generar un impacte positiu, tant als individus com a la cultura organitzacional. En connectar-se amb un propòsit més enllà de les metes i objectius, es pot inspirar els col·laboradors perquè treballin cap a un objectiu comú. D’aquesta manera, el lideratge amb propòsit esdevé una eina poderosa per impulsar el creixement sostenible i beneficiós per a totes les parts involucrades.

Per implementar el lideratge amb propòsit, és fonamental aclarir el propòsit organitzacional i connectar-s’hi. Això vol dir entendre clarament què és el que motiva i guia la cultura de l’empresa. En fer-ho, es crea un sentit de direcció i coherència a tot l’equip, cosa que alhora fomenta la motivació i el compromís.

Per clarificar el propòsit organitzacional, cal començar per reflexionar sobre els valors i els principis que guien l’empresa. Preguntar-se: «Què em fa sentir orgullós de treballar aquí? Quines són les metes i objectius que vull assolir?». En respondre aquestes preguntes, podem identificar el propòsit organitzacional que ens guia.

Un líder amb propòsit va més enllà de simplement complir tasques i assolir fites. És la capacitat d’articular i perseguir una visió que transcendeix el benefici individual i s’enfoca al benestar col·lectiu. Els líders amb propòsit no només s’esforcen per l’èxit material, sinó que també busquen un impacte significatiu i durador a la vida dels altres.

El lideratge amb propòsit exhibeix una sèrie de característiques distintives com són la capacitat per inspirar, motivar i guiar. Entre aquestes característiques hi ha l’autenticitat, l’empatia, la visió clara, la resiliència i la capacitat de liderar amb l’exemple. Imagina un líder que no té por de mostrar qui és realment. No amaga la personalitat ni els valors. Aquest tipus d’autenticitat crea un llaç genuí amb l’equip. No es tracta només de liderar, sinó de fer-ho des del cor, construint confiança a través de la transparència.

En un món impulsat per metes i objectius, el lideratge amb propòsit sorgeix com una poderosa força que va més enllà del mer èxit de resultats. Aquest enfocament se centra a liderar amb significat, cercant un propòsit més profund que transcendeix l’èxit personal per impactar positivament els altres i el món que ens envolta.

Has admirat algú que, malgrat els desafiaments, sempre troba una manera de superar-los? Els líders amb propòsit són així. No es rendeixen fàcilment. Cada desafiament es converteix en una oportunitat per aprendre i créixer. Aquesta actitud inspira tothom a enfrontar dificultats amb valentia.

Liderar amb propòsit - tenint clar el «per a què», la raó de ser i com arribar-hi - es converteix en la clau del futur.