En els darrers anys, Andorra ha emergit com una destinació atractiva per a emprenedors i empreses tecnològiques. Les stock options, o opcions sobre accions, són una eina utilitzada per les empreses per atreure i retenir talent, oferint als seus empleats la possibilitat de comprar accions o participacions de la companyia a un preu determinat.

La implementació de stock options a Andorra presenta tant oportunitats com reptes. Des de la perspectiva de les oportunitats, aquest instrument pot ser una poderosa motivació per als empleats, alineant els seus interessos amb els de l’empresa. En tenir la possibilitat de convertir-se en socis o accionistes, els treballadors estan més incentivats a contribuir a l’èxit a llarg termini de l’empresa. A més, en un entorn fiscalment favorable com el d’Andorra, les stock options poden ser especialment atractives.

L’impost sobre la renda al Principat és relativament baix comparat amb altres països europeus, permetent maximitzar els beneficis nets que els empleats obtenen de les seves opcions sobre accions. En termes generals, a Andorra el tipus màxim de tributació per a qualsevol rendiment és només del 10% i, a més, hi ha exempcions fiscals que fan que els rendiments financers estiguin exempts de tributació.

Segons l’article 5 de la vigent Llei 5/2014, de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, els guanys de capital derivats de la transmissió de participacions o accions en OICs andorrans o estrangers, o valors representatius de la participació en els fons propis de societats andorranes o estrangeres, estaran exempts de tributació sempre que no s’ostenti més del 25% d’aquest fons o de l’empresa i hi hagi com a mínim un any de possessió abans de la transmissió.

En aquest cas, però, cal tenir present la novetat introduïda per la Llei 5/2023, de mesures per a la reforma de la imposició directa i de la modificació d’altres normes tributàries i duaneres, la qual estableix que l’exempció anterior no és d’aplicació en cas que l’actiu estigui compost directament o indirectament per immobles a Andorra o per drets reals sobre aquests. No obstant això, la legislació andorrana encara està en procés d’adaptació i les empreses disposen d’una normativa que no està completament desenvolupada pel que fa a la tributació o a la regulació de les stock options.

Un altre repte és la cultura empresarial. Tot i que les stock options són una figura habitual en països amb ecosistemes tecnològics desenvolupats, la seva adopció a Andorra encara és incipient. Les empreses locals poden beneficiar-se de formar als seus empleats sobre els beneficis i els riscos associats amb aquest tipus de compensació.

Les stock options representen una eina poderosa per al creixement econòmic i la retenció de talent a Andorra. Tanmateix, la seva implementació requereix un marc legal clar i d’una adaptació cultural tant per part de les empreses com dels empleats. Amb els passos adequats, Andorra pot capitalitzar aquesta oportunitat i enfortir la seva posició com un hub d’innovació i emprenedoria en l’entorn econòmic europeu.