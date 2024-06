(Factor de preu alcista) – Israel-Hezbol·là. EUA a Hezbol·là: «No compteu amb nosaltres per aturar un atac israelià». El missatge arriba quan Politico va informar que els funcionaris nord-americans semblen resignats davant la possibilitat que Israel faci un moviment important contra Hezbol·là dins del Líban en les properes setmanes. Els oficials nord-americans estan intentant evitar una ampliació de l’Orient Mitjà i van emetre aquesta inusual advertència a Hezbol·là: «No doneu per fet que Washington pugui evitar que Israel us ataqui». El missatge està dissenyat per aconseguir que la milícia xiïta amb seu al Líban retrocedeixi i desescali la crisi. L’enviat especial dels Estats Units Amos Hochstein i altres oficials nord-americans han viatjat a la regió els darrers dies per frenar ambdues parts, tot i que hi ha un sentit creixent a Washington i més enllà que l’escalada és inevitable. Els funcionaris nord-americans temen que una batalla en tota regla entre Israel i Hezbol·là, que, com Hamàs, té el suport de l’Iran, però és més forta i està més ben armada, pugui fer caure la regió en una guerra total. Els líders israelians no semblen haver pres una decisió final sobre què volen fer, tot i que cap d’ells sembla voler una guerra total, i l’Iran tampoc. La comunitat d’intel·ligència dels Estats Units creu que el líder d’Hezbol·là, Hassan Nasrallah, no vol una guerra, però avalua que el risc de guerra augmenta aquest mes, així com el risc d’un error de càlcul a banda i banda, segons un altre alt oficial nord-americà.

(Factor de preu alcista) - L’enfonsament d’un vaixell de carbó al mar Roig el 18 de juny per part dels rebels houthis està provocant un nou augment dels costos de les assegurances, del transport en general i del preu del cru per a les refineries. L’enfonsament d’un transportador de carbó a causa d’un dron marí ha augmentat el risc de navegar per l’estret vital de Bab el-Màndeb a un nou nivell i està provocant un nou augment dels costos de les assegurances. Els militants houthis del Iemen van aconseguir atacar-lo amb un dron marítim, matant un membre de la tripulació i ferint-ne d’altres. El preu de cobrir vaixells per al trànsit, mesurat com a percentatge del valor del vaixell, va augmentar fins al 0,6%. Significa que un vaixell amb un valor de 50 milions de dòlars hauria de pagar 300.000 dòlars per un passatge. Els bombardejos nord-americans i del Regne Unit contra els houthis, que van començar el gener, no van poder sufocar els atacs i, en canvi, van fer que els vaixells associats a totes dues nacions es convertissin en objectius del grup, juntament amb els vaixells de càrrega amb connexions amb Israel. Els houthis, que donen suport als habitants de Gaza, han advertit d’ampliar l’operació per atacar potencialment fins al Mediterrani. No tots els vaixells paguen aquestes primes extraordinàries per les assegurances. Els vaixells xinesos continuen rebent un descompte significatiu, perquè fins ara tenen menys probabilitats de ser objectius de manera deliberada. L’incident de Tutor va marcar la primera vegada que un vaixell hagi estat atacat amb èxit, pel que els militars anomenen un vaixell de superfície sense tripulació, o USV, un petit vaixell ple d’explosius. El vaixell era molt nou, ja que es va construir a finals del 2022. Era capaç de transportar unes 80.000 tones de carbó i hauria tingut un valor de mercat de 37,5 milions de dòlars.

(Factor de preu alcista) - SPR dels EUA: L’administració de Biden està preparada per alliberar més petroli de la Reserva Estratègica de Petroli, donat el fet que els preus del gas «encara són massa alts per a molts nord-americans». «Farem tot el possible per assegurar-nos que el mercat s’ofereix prou bé com per garantir un preu tan baix com sigui possible per als consumidors nord-americans». La mesura arriba enmig d’un debat que dura anys entre els legisladors de Washington, sobre el paper de l’SPR dels Estats Units. Des d’aleshores, un informe del Departament del Tresor afirma que la venda va fer baixar el preu de la gasolina dels EUA fins a 40 cèntims/gal. «Les nostres vendes a l’estiu del 2022 van evitar que l’armamentització dels mercats energètics de Rússia perjudiqués els nostres consumidors als sortidors de gasolina», va dir la secretària d’Energia, Jennifer Granholm, al Comitè de Supervisió de la Cambra dels Estats Units dirigida pels republicans el 24 de maig. Així i tot, la venda va provocar crítiques generalitzades per part dels republicans, que van acusar l’administració de posar en risc la seguretat energètica dels Estats Units en un intent de guanyar-se el favor dels votants abans de les crucials eleccions de mig mandat del 2022. El 29 de maig, dos republicans centrats en l’energia, el Comitè d’Energia de la Cambra dels Estats Units i el Senat, van enviar una carta a la secretària d’Energia, Jennifer Granholm, instant-la a evitar que Biden i el seu personal poguessin alliberar més SPR. «Us instem, en els termes més ferms, a posar la seguretat energètica d’aquest país, en primer lloc, i deixar d’abusar de l’SPR amb finalitats polítiques». «Com a secretària d’Energia, és la vostra responsabilitat assegurar-vos que l’SPR estigui preparat per respondre a les interrupcions reals del subministrament d’energia. Us demanem que en aquest any electoral no s’abusi de l’SPR amb finalitats polítiques, com va passar el 2022». Segons l’Administració d’Energia dels EUA, actualment l’SPR té 370,5 milions de barrils. Quan Biden va prendre possessió el gener del 2021, en tenia 638 milions.

(Factor de preu alcista) - Berkshire Hathaway augmenta la participació a Occidental Petroleum fins a gairebé el 29%. Aquestes adquisicions van donar a Berkshire uns 255,3 milions d’accions comunes d’Occidental, una participació al voltant del 29% per un valor aproximat de 15.370 milions de dòlars. L’empresa amb seu a Houston, Texas, va adquirir l’any passat el productor de petroli d’esquist Permian CrownRock en un acord de 12.000 milions de dòlars per augmentar la seva presència al jaciment petrolier més gran dels Estats Units.

(Factor de preu alcista) - Dinamarca està considerant maneres de restringir el pas de les flotes de petroliers «ombra» de Rússia per les seves aigües bàltiques. Rússia envia aproximadament un terç de les seves exportacions de petroli per mar, o l’1,5% del subministrament mundial, a través dels estrets danesos que es troben com a porta d’entrada al mar Bàltic, de manera que qualsevol intent d’aturar els subministraments podria fer pujar els preus del petroli i afectar les finances del Kremlin. Des que les nacions occidentals van imposar un límit de preus al petroli de Rússia en un intent de frenar els fons vitals per a la seva guerra a Ucraïna, Rússia ha confiat en una flota de vaixells cisterna sovint envellits amb base i assegurada fora d’Occident. Dinamarca ha reunit un grup de països aliats per avaluar les mesures dirigides a aquesta flota. «Hi ha un ampli consens que la flota a l’ombra és un problema internacional i que calen solucions internacionals». «Els països implicats en les converses inclouen altres estats del mar Bàltic i membres de la Unió Europea», va dir el ministre. Dinamarca està preocupada perquè els vells vaixells cisterna que transporten petroli pels seus estrets representin un perill potencial per al medi ambient.

(Factor de preu alcista) - Menys baixista: Els comerciants van tornar a comprar part del petroli que havien venut després que l’OPEP+ va sorprendre els inversors anunciant plans per començar a augmentar la producció a partir de principis d’octubre. Ara, l’Aràbia Saudita i els seus aliats de l’OPEP han subratllat que «qualsevol augment futur de la producció dependria de les condicions del mercat». Els fons de cobertura i altres gestors de diners van comprar l’equivalent a 80 milions de barrils en els sis contractes de futurs i opcions de petroli més importants. Les compres van revertir al voltant del 40% dels 194 milions de barrils venuts la setmana anterior.

(Factor de preu baixista) - Projecció de producció del Regne Unit: Bloomberg va informar que el Regne Unit podria estar bombejant gairebé un 30% més de petroli i de gas del qual es preveu actualment per al 2030 si es poden assegurar uns 20.000 milions de lliures de nova inversió. El Regne Unit podria estar bombejant gairebé un 30% més de petroli i de gas del qual es preveu actualment a finals de la dècada si es poden assegurar uns 20.000 milions de lliures de nova inversió, segons un grup del sector. «Les taxes de recuperació millorades i una disminució més lenta són possibles, però només si es pot assegurar la inversió», va dir Offshore Energies UK. «Les decisions del govern després de les eleccions del mes vinent ofereixen l’oportunitat de centrar-se en una transició energètica pròpia que podria assegurar els mitjans de vida de centenars de milers de persones altament qualificades».

(Factor de preu baixista) - El Brasil està restablint ininterrompudament la producció de cru després que la producció caigués en picat a causa dels equips de la plataforma danyats, dificultant els plans de l’OPEP+. El repunt de la producció de petroli del Brasil promet complicar els esforços de l’OPEP per microgestionar els subministraments i els preus globals. La producció diària de cru a la central d’Amèrica del Sud va començar l’any amb 3,73 milions de barrils, i després va caure en picat gairebé un 25%, ja que una ràfega de reparacions de plataformes de baixa fiscalitat va provocar un cràter en la producció de cru. Recuperació de les pitjors interrupcions vistes durant els propers mesos. Ara s’ha recuperat més d’un terç del dèficit, amb implicacions de gran abast per a l’economia més gran d’Amèrica Llatina i dels mercats energètics mundials.

Per nosaltres, és fonamental entendre l’evolució del mercat energètic per entendre la dinàmica d’inflació global, que ens permet preveure el comportament més probable dels bancs centrals en les seves decisions de tipus d’interès.

Mantenim la nostra visió fonamental del petroli WTI: Interval objectiu de 75 a 95 bbl USD.

