La transformació digital és un procés que va més enllà de la mera implementació de tecnologies avançades; es tracta d’un canvi profund en la manera en què les empreses operen, interactuen amb els seus clients i optimitzen els seus processos interns. En el context actual, on la innovació tecnològica avança a un ritme sense precedents, les organitzacions s’enfronten a la necessitat imperiosa d’adaptar-se o quedar enrere.

El primer pas en qualsevol pla de transformació digital és fer una anàlisi exhaustiva de l’estat actual de l’empresa. És fonamental conèixer en quin punt es troba l’empresa avaluant el seu grau de maduresa digital, els processos interns, les habilitats de l’equip i la cultura interna respecte a la digitalització. Conèixer les fortaleses i debilitats actuals és essencial per identificar oportunitats de millora i establir una base sòlida per a la transformació digital.

Els objectius de l’empresa a mitjà i llarg termini, juntament amb la situació del sector en què opera, són factors importants que determinaran on hem de centrar els nostres esforços i amb quina prioritat. Els plans de transformació digital han de ser objectius, detallats i comptar amb una estratègia clara i concisa. Tanmateix, això no es pot aconseguir sense assignar els recursos adequats i sense el suport i compromís de la direcció. Així mateix, és crucial que tot el personal involucrat en el procés de digitalització estigui compromès des del principi, per identificar els seus punts de dolor i desafiaments actuals i incorporar-los al projecte per donar-los solució. Això possibilita una millor integració de totes les parts.

Un altre aspecte important és l’elecció de les eines i solucions que s’utilitzaran per dur a terme el procés de digitalització. És essencial que aquestes s’adeqüin a la cultura de l’empresa, minimitzant les tecnologies que el client ha de mantenir si és possible, i implantant solucions que permetin créixer al ritme de l’empresa.

A més de tot el que s’ha esmentat anteriorment, la seguretat és fonamental en qualsevol procés de digitalització. Adoptar aquesta perspectiva des del principi garanteix que la seguretat s’incorpori des del començament, en lloc de ser una addició posterior, perquè les dades involucrades en el procés de digitalització no han de ser vulnerades, ni externament ni internament. De fet, aquest últim punt, l’intern, és sovint el gran oblidat.

Finalment, per a mesurar l’èxit de la transformació digital, és crucial establir indicadors clau de rendiment (KPIs) i realitzar un monitoratge continu. A més, s’ha de donar suport al canvi cultural dins de l’empresa, fomentant la mentalitat digital, formant i informant de manera efectiva i involucrant els líders de l’empresa en el canvi.