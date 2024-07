Ser l’amant és viure en la imaginació, esperant que la dona o l’home estimat deixi a la seva parella per nosaltres. Però, moltes vegades, podem ser els amants i no saber-ho perquè la persona no ens ha dit en cap moment que té parella sentimental. Per tant, hi ha dos tipus d’amants: el que viu il·lusionat esperant que la persona estimada acabi separant-se i es llenci als seus braços, i el que viu en el desconeixement, però amagat de les mirades alienes. És a dir, la seva parella mai li dona la mà en públic, i encara menys es mostra afectiva. Un comportament en el qual la persona es justifica dient que és tímida o que l’amor es mostra en la intimitat i que, per tant, no cal estar escridassant-lo per tot arreu.

Així i tot, ambdós tipus comparteixen l’obligació de respectar uns horaris de visita i també els llocs on trobar-se per fer les seves intimitats. En aquest article, però, em centro en el primer tipus, quan estem convençuts que la persona estimada se separarà de la seva parella per estar amb nosaltres i així, viure un compte de fades. Pensem que l’altra persona tirarà per terra tota una vida, parella i fills per començar una de nova amb nosaltres, ens creiem especials, però perquè així ens ho demostra la persona estimada. Ens diu frases com: soc infeliç, però, al teu costat em sento viva; ets especial, amb tu els dies se’m passen volant; ets la millor cosa que m’ha passat en molt de temps, etc.

Frases i paraules motivadores que aconsegueixen mantenir la relació viva, tot i que realment només és sexe perquè és l’únic factor que la defineix, atès que no hi ha cap altra interacció entre tots dos. Igualment, a banda d’aquestes frases n’hi ha una que és la clau mestra i manté totes les portes obertes, la que ens fa mantenir l’esperança: vull deixar la meva parella per estar tot el dia amb tu i no només interactuar sexualment. Ah! Aquesta sí que és bona, però, des del primer moment, s’està demostrant que no és certa perquè només hi ha excuses per no portar-la a terme. Es diuen frases com: la hipoteca ho està complicant; els fills encara són massa petits; ara no és el millor moment perquè està malalt/la i fer-ho, empitjoraria la situació, etcètera.

Aleshores, aquí és on hem de buscar el motiu de la relació perquè la persona emparellada està buscant sexe fora de la seva relació sentimental, i l’amant, tot i buscar també sexe, vol aconseguir amor i una relació estable. Així doncs, per una banda, està la persona que només vol diversió i evadir-se de la seva realitat, i per l’altra, està la que busca compartir sentiments i tenir una parella sentimental oficial. Per tant, s’està veient que els motius de cadascun són diferents i malauradament, en molt poques ocasions acaben encaixant en la mateixa dinàmica. Igualment, estem parlant d’un patró comportamental i això significa que la persona que busca sexe fora de la seva relació sentimental, per molt que canviï de parella, ho continuarà fent amb la següent perquè, sentimentalment, és infidel.