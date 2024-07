Com cada any, vaig assistir diumenge passat a la Festa Major de Pal que aquest any se celebrava sota el lema: «Un petit poble amb una gran festa». No feia molt bon temps i per això dissabte no vaig anar a la botifarrada, però diumenge semblava estar millor el temps i vam anar cap allà. Com ja suposareu, va caure un bon xàfec i va caldre tancar la carpa per una banda. Per tant, l’acte no va estar gaire concorregut.

Em va fer molta gràcia veure tots els membres de la cercavila Batrakers venir corrent i tocant per aixoplugar-se sota la carpa, perquè com mana el costum després de la missa a Sant Climent de Pal a les 13.00 hores, comença el lliurament de clavells, que aquest any , no sé perquè, no n’hi havia, encara que estava al programa de la festa. Després, els membres de la cercavila donen una volta per sobre de tot el poble trucant als seus habitants a participar a la festa.

També em va agradar molt la traca final de festa, encara que amb la pluja vaig pensar que no calaria, però si ho va fer i la van encendre just davant de la carpa, amb la qual cosa vaig poder gaudir de l’olor de pólvora que, com ja sabeu, m’encanta. Coses d’haver nascut a Alacant!

Van continuar amb la batucada sota la carpa i després es va servir un petit aperitiu. Hi havia patates fregides, truita de patates, croquetes, formatge, olives i fuet. Espero poder assistir l’any que ve de nou i que faci millor temps perquè tothom pugui gaudir de la festa.