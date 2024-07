Laura Gómez Rodríguez

En el dinàmic món del periodisme, l’entrada d’un nou equip jove pot provocar reflexions profundes sobre la legitimació d’iniciar noves etapes i liderar amb confiança. Una situació que també dona lloc a crítiques i judicis amb tocs de superioritat per només tenir més per la mà la feina. Sovint, l’opinió pública pot dubtar de la capacitat i experiència d’aquells que no han acumulat una llarga carrera professional. No obstant això, és crucial reconèixer que la legitimitat no està vinculada exclusivament amb l’edat o la història professional, sinó amb la voluntat ferma de fer les coses bé i millorar constantment.

La realitat és que iniciar de nou sempre implica canvis. La desconfiança inicial cap a un equip jove és comprensible, però no ha de limitar la capacitat d’innovar i aportar perspectives fresques. Com a líder d’un equip emergent, és essencial no permetre que els prejudicis i el menyspreu amenacin la integritat i la determinació de fer una feina excel·lent. Cada error comès és una oportunitat d’aprendre i créixer, una veritat universal que ningú està exempt de reconèixer.

És igualment vàlid i necessari aspirar a un periodisme de qualitat, independentment de l’edat dels professionals involucrats. Aquests nous equips no només representen una renovació en el paisatge dels mitjans de comunicació, sinó també una aposta per mantenir elevats estàndards d’informació i precisió. És un compromís amb la veracitat i la integritat, elements essencials per al bon funcionament de qualsevol societat.

En un país on la rotació de professionals és constant, és evident que la qualitat i la determinació en la feina no són exclusives de cap grup d’edat. Des de capçaleres de renom fins a les iniciatives més petites, cada professional busca exercir la seva professió amb excel·lència i guanyar-se la vida de manera honesta. És una tasca col·lectiva que transcendeix les edats i reafirma la importància dels mitjans de comunicació en la configuració de la societat moderna.

En definitiva, la legitimitat de voler fer les coses bé o millor del que s’han fet abans és inqüestionable. És una afirmació de compromís amb els valors periodístics fonamentals i amb el públic que confia en la informació precisa i imparcial. Així, la presència de nous equips joves no només és legítima, sinó també necessària per a la continuïtat i l’evolució del periodisme cap a un futur més prometedor i inclusiu per a tots.