Com cada estiu, hem tornat a fer una visita al Festival de Teatre Clàssic d’Almagro. En aquesta ocasió li ha tocat el torn a Calderón de la Barca amb la seva obra ‘El gran teatro del mundo’ i també vam assistir a un altre lloc de representació. Ja havíem estat a l’Aurea i diverses vegades al Corral de comèdies, ara el lloc escollit per representar aquesta obra va ser El Teatre Adolfo Marsillach.

Aquesta obra de Calderón és un acte sacramental que estava destinat a representar-se durant la celebració del Corpus Christi. En ell, l’autor, educat en els corrents liberals, humanitza Déu i transforma la culpa en clemència envers els pecadors i intenta substituir-ne l’obediència per la consciència dels seus fets, ja que per a Calderón la religió no pot ser imposada pel poder o pel càstig. L’ésser humà necessita posseir uns valors per poder viure en comunitat. Aquests valors depenen de la nostra pròpia llibertat de consciència. Una manera bona i divertida d’acostar-se al veritable significat de la paraula «religió».

Com sempre que anem, aprofitem per tapejar una mica al migdia per la plaça Major de Ciudad Real, que és on sempre prenem l’hotel. I a la nit, anem al Parador de Almagro que se sopa de luxe. En aquesta ocasió, d’entrants, jo vaig menjar salmorejo i el meu marit, llom d’orsa amb asadillo manxec. De segons, caneló de cua de toro i gall en pepitòria, i com a postres gelades de formatge amb gelatina de mel. I ara a esperar Nadal per tornar a gaudir d’una nova comèdia a Almagro.