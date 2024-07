Jaime Mesas

D’acord amb aquests articles, tenint en compte la classificació de l’activitat econòmica que desenvolupa el consultant, atès que els assessors financers es consideren entitats operatives del sistema financer andorrà i que els serveis auxiliars com els que presta el consultant estan previstos al règim jurídic de les entitats financeres d’inversió, a l’efecte de l’aplicació de l’impost general indirecte, el servei prestat pel consultant és un servei financer subjecte al tipus de gravamen del 9,5%.

Són assessors financers les entitats financeres d’inversió en forma de persona física o jurídica, que només poden prestar el servei d’inversió mencionat a la lletra e de l’article 20 i els serveis auxiliars mencionats a les lletres c i e de l’article 21.”

c) l’assessorament a empreses en matèria d’estructura del capital, estratègia industrial i qüestions afins, i l’assessorament i els serveis en relació amb fusions i adquisicions d’empreses;

e) l’assessorament en matèria d’inversió que consisteix en la prestació de recomanacions personalitzades als clients, a petició seva o per iniciativa de l’entitat financera d’inversió, sobre una o més operacions relatives a instruments financers;”

Altrament, el capítol tercer d’aquesta Llei estableix el règim jurídic de les entitats financeres d’inversió i preveu quins serveis tenen la consideració de serveis d’inversió i serveis auxiliars; concretament, l’article 20, apartat e, i l’article 21, apartats c i e, estableixen el següent:

c) altres activitats en relació amb les entitats operatives del sistema financer i els mercats financers andorrans, incloses les associacions professionals del sector financer.

a) les activitats financeres regulades i exercides per les entitats operatives del sistema financer andorrà;

El sistema financer andorrà es defineix com el sistema financer que opera al Principat d’Andorra i que inclou:

L’objecte d’aquesta Llei és establir el règim jurídic de les entitats operatives del sistema financer així com diverses disposicions que regulen l’exercici de les activitats financeres al Principat d’Andorra.”

De conformitat amb aquests preceptes, per determinar el tipus de gravamen aplicable als serveis d’assessorament prestats pel consultant esdevé essencial avaluar si aquests serveis poden tenir o no la consideració de servei financer. En relació amb aquesta consideració, convé tenir en compte el que disposa la normativa en vigor que regula el règim jurídic de les entitats operatives del sistema financer andorrà.

El tipus de gravamen general és d’un 4,5% i s’exigeix sempre que no es prevegi expressament l’aplicació d’un altre tipus de gravamen.”

El consultant és una persona física titular d’un comerç amb activitat d’assessorament en matèria d’inversió, que consisteix en la prestació de recomanacions personalitzades als clients a petició seva o per iniciativa de l’entitat financera d’inversió, sobre una o més operacions relatives a instruments financers i l’elaboració d’informes d’inversions i anàlisis financeres o altres formes de recomanació general relativa a operacions en instruments financers, regulada per l’Autoritat Financera d’Andorra.

