El 23 de gener, els Progressistes ens vam unir al Pacte Nacional de Salut, una iniciativa que reuneix Govern, la CASS, col·legis professionals, formacions polítiques i grups parlamentaris per construir un sistema sanitari de qualitat, eficient i sostenible a Andorra. Per a nosaltres, aquesta col·laboració és un deure envers la ciutadania.

Aquest pacte és una resposta a les lliçons apreses durant la crisi sanitària de 2020-2022, la qual va evidenciar la importància de la salut pública i la prevenció. Necessitem polítiques sanitàries robustes que transcendeixin els cicles polítics i se centrin en el llarg termini. La salut de la població no pot estar subjecta a les fluctuacions polítiques.

És incomprensible que algunes forces polítiques no donin suport a aquesta iniciativa. Els arguments presentats, tot i que legítims, no tenen prou fonament per negar-se a participar en el pacte. Aquesta postura només demostra que l’estratègia partidista porta al menysteniment del bé comú.

Andorra Endavant condiciona la seva adhesió a un referèndum sobre la via preferent i a l’absorció del transport sanitari pel Servei Andorrà d’Atenció Sanitària. Aquestes demandes són legítimes, però un Pacte Nacional no pot estar condicionat per requisits unilaterals que no permeten el diàleg. La gestió del transport sanitari és un tema que pot ser resolt dins del marc del pacte, i no es pot plantejar com a condició prèvia.

Concòrdia critica el document del Govern per ser poc concret i demana més precisió en el calendari i accions específiques. Rebutjar participar per aquesta raó mostra una falta de voluntat per treballar en la definició d’aquests detalls dins del pacte. El Partit Socialdemòcrata també critica el document, proposant una revisió profunda del sistema sanitari i un nou finançament a través dels pressupostos de l’Estat. Aquestes propostes també poden ser discutides i implementades dins del marc del pacte.

Un pacte és un acord per avançar conjuntament cap a un objectiu comú. Els detalls específics s’han de treballar dins del marc del pacte, amb la participació activa de tots els agents implicats. Aquesta participació transversal garanteix que les polítiques siguin inclusives, eficaces i adaptades a les necessitats reals de la població.

Els Progressistes creiem en la necessitat d’avaluar sistemàticament les fases d’implementació de les estratègies del Pacte i mesurar el progrés de cadascuna de les accions del pla. En aquest sentit, proposem l’elaboració d’un pla estratègic actualitzat cada quatre o cinc anys, i un pla d’acció anual que identifiqui les accions necessàries per al correcte desplegament de les estratègies, incloent-hi etapes clares, equips responsables, recursos tecnològics i indicadors de rendiment.

Participar activament en aquest Pacte Nacional de Salut no és només una responsabilitat política, sinó un compromís amb el futur de la salut de la ciutadania d’Andorra. Les forces polítiques que no donen suport a aquesta iniciativa demostren una falta de sentit d’Estat i prioritzen interessos electoralistes per sobre del bé comú. És essencial que totes les parts se centrin en la construcció d’un sistema sanitari que serveixi a tota la població, amb una participació activa i contínua en la millora del nostre sistema de salut.